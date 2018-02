Доналд Тръмп: Докладът на Нунес ме оневинява за връзки с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Twiiter, че публикуваният в петък разсекретен документ, написан от представители на Републиканската партия в Комисията по разузнаването към долната камара на американския Конгрес, го оневинява напълно във федералното разследване за предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., предадоха световните агенции.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!