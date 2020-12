Камарата на представителите одобри военния бюджет на САЩ

Камарата на представителите на Американския конгрес одобри военния бюджет на САЩ, съобщава ABC. Текстовете предвиждат нови санкции срещу два газови проекта на Русия - "Северен поток 2" и "Турски поток", насочени срещу компании, които предлагат услуги като например застраховка на кораби, които участват в строителството на газопроводите.

Документът получи голямо одобрение - 335 "за", 78 "против" и 1 въздържал се, въпреки призивите на действащия президент Доналд Тръмп републиканците да не подкрепят закона. В своя профил в Twitter Тръмп заяви, че ще наложи вето на закона, определяйки го като "много слаб".

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!