Данните на Facebook за 533 млн. потребители отново са публични

Личните данни на повече от половин милиард потребители на Facebook Inc. се появиха онлайн безплатно през уикенда, напомняйки за способността на компанията да събира планини от информация и затрудненията ѝ да защита на тези чувствителни активи.

Течът включва лична информация за 533 милиона потребители на Facebook, като телефонни номера, идентификатори за Facebook, пълни имена, местоположения, дати на раждане, биографични данни и в някои случаи имейл адреси, съобщи Business Insider.

„Това са стари данни, за които преди това бе съобщено през 2019 г.“, написа говорител на Facebook в имейл позиция. „Открихме и отстранихме този проблем през август 2019 г.“.

По това време компанията отстрани недостатък в своята технология, който позволи на информацията да изтече. След като обаче такива данни веднъж изтекат от мрежата на Facebook, компанията има ограничена власт да спре разпространението им онлайн.

Алон Гал, главен технологичен директор на разузнавателната компания за киберпрестъпност Hudson Rock, отново откри данните в събота.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8