Netflix спря услугите си за Русия, TikTok преустанови излъчването на живо

Netflix Inc. прекратява дейността си в Русия, ставайки една от най-големите медийни компании, които се оттеглят от пазара след нападението в Украйна.

Нови клиенти няма да могат да се регистрират и не е ясно какво ще се случи със съществуващите акаунти, съобщиха от компанията. Услугата има под един милион клиенти в Русия.

Netflix, която работи в Русия чрез съвместно предприятие с National Media Group, се присъединява към нарастващия списък на компании от Apple Inc. до Ikea, които преустановяват или прекратяват дейността си в страната след нахлуването ѝ в Украйна миналия месец. Няколко холивудски студия също спряха пускането на филми в Русия.

Стрийминг гигантът заяви по-рано, че няма да излъчва необходимите руски новинарски канали в своята услуга на местен език в страната и също така спря всички проекти и придобивания от Русия, включително четири руски оригинални програми в процес на производство.

Междувременно TikTok, притежаваното от китайци видео приложение, заяви в неделя, че ще преустанови излъчването на живо и качването на видеоклипове в платформата си в Русия, докато разглежда последиците от новия медиен закон, подписан в петък от президента Владимир Путин.

„Нямаме друг избор, освен да спрем живото предаване и новото съдържание в нашата видеоуслуга, докато разглеждаме последиците за безопасността от този закон", заяви компанията за социални медии в поредица от публикации в Twitter. Тя заяви, че решението няма да засегне съобщенията в приложението.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.