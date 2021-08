Ново антикартелно дело срещу Facebook в САЩ

Снимка: Bloomberg LP

Американските антитръстови органи предприемат действия срещу пазарната сила на Facebook с изменено съдебно дело. В четвъртък американската федерална търговска комисия (FTC) подаде изменен вариант на последната си отхвърлена жалба до федерален съд. Органът се надява на решение, което да принуди Facebook да продаде своята услуга за съобщения Whatsapp и платформата за снимки Instagram. Комисията иска да наложи и изискването в бъдеще Facebook да трябва да получи предварително одобрение за нови придобивания, пише The Wall Street Journal.

Изменената жалба на FTC се случва, след като през юни федерален съдия отхвърли първоначалния иск на агенцията, като заяви, че не е отправила достатъчно твърдения в подкрепа на това, че Facebook е участвал в незаконна монополизация.

Със своята нова жалба на 80 страници FTC се стреми да разкаже по-дълга и по-подробна история за това защо вярва, че Facebook е доминираща сила, която използва силата си, за да се справи с всеки конкурент, който може да застраши пазарната му позиция.

Facebook заяви в изявление, че компанията няма монопол, поради което новото дело нямало шанс за успех.

Новият иск е подаден почти два месеца след като окръжният съдия на САЩ Джеймс Боасбърг отхвърли първоначалната версия заради липса на данни и доказателства, че Facebook има монопол в социалните мрежи. По това време много медии и коментатори нарекоха решението на съдията огромна победа за компанията и индикация, че FTC може да не опита отново.

Е, делото на правителството е напълно реално и отново е в задвижено. В новата версия FTC е предоставила факти в подкрепа на своите твърдения. Сред тях са цифри от изследователска фирма на трета страна, които показват, че делът на Facebook на американския пазар на „лични социални мрежи“ надхвърли 80% от 2012 г. по отношение на времето, прекарано от потребителите. Агенцията предлага също подобни доминиращи данни за броя на месечно и ежедневно активните потребители, като отбелязва, че самият Facebook използва същите показатели и източници за своите вътрешнофирмени документи. Това ниво на цифрова детайлност отсъстваше в първоначалната жалба, предава Bloomberg.

FTC се справи по-добре и с дефинирането на „лични социални мрежи“, като предостави по-добри примери. Пазарът, както е описан от органа, се състои от онлайн услуги, които се използват за поддържане на отношения с приятели и семейство и където потребителите могат да споделят публикации и преживявания в общо социално пространство. Агенцията твърди, че Twitter Inc., собствеността на ByteDance Ltd. TikTok и YouTube на Alphabet Inc. са в различни категории, тъй като не се използват предимно за насърчаване на лични връзки, а са ориентирани повече към по-широка консумация на съдържание.

FTC заяви, че Snapchat на Snap Inc. е най-близкият конкурент на Facebook, но остава много по-малък. А други потенциални конкуренти, включително предишни услуги като Google+, не са успели да наберат сила и са били принудени да затворят.

Още по темата Конкуренцията ще излекува технологичните гиганти



Новите доказателства на органа са убедителни и общият аргумент, че монополът на социалните мрежи на Facebook е довел до застояване на иновациите, изглежда валиден. Вероятно наистина ако пазарът на социални мрежи беше по-конкурентен с по-силни независими играчи, потребителите щяха да имат по-добри алтернативи за поверителност на данните и по-малко нежелана реклама.

„Жалко е, че въпреки отхвърлянето на жалбата от съда и заключението, че тя няма основание за иск, FTC е избрала да продължи това неоснователно дело“, се казва в изявление на Facebook. „Нашите придобивания на Instagram и WhatsApp бяха прегледани и одобрени преди много години, а правилата на нашата платформа бяха законосъобразни“.

Акциите на Facebook се обезцениха с около 1% в Ню Йорк след обявяването на новината. В крайна сметка понижението за деня бе от 0,09%. От началото на годината книжата са поскъпнали с около 30 на сто.



Съдебното дело е сред най-големите антитръстови случаи от едно поколение насам и е сравнимо с делото срещу Microsoft Corp през 1998 г. В крайна сметка федералното правителство се отказа от делата тогава, но дългогодишната съдебна битка и вниманието на антитръстовите органи не позволиха на компанията да разчисти конкуренти и се смята, че са открили пътя за експлозивния ръст на интернет.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева