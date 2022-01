YouTube обмисля NFT функции за създатели

Снимка: Bloomberg LP

Американският технологичен концерн YouTube заяви във вторник, че проучва възможности за това да позволи на създателите на видеоклипове да се възползват от NFT (незаменими токени), превръщайки се в най-новата технологична компания, която се възползва от манията по цифровите колекционерски предмети, която се разрасна през изминалата година.

„Винаги сме били фокусирани върху разширяването на екосистемата на YouTube, за да помогнем на създателите да се възползват от нововъзникващите технологии, включително неща като NFT, като в същото време продължаваме да укрепваме и подобряваме преживяванията, които създателите и феновете имат в YouTube", написа главният изпълнителен директор на YouTube Сюзън Войчицки в писмо за приоритетите на компанията за 2022 г.

NFT са вид цифров актив, който съществува в технологията за съхранение на записи блокчейн. През последната година те отбелязаха рязко нарастване на популярността си, а все повече хора купуват произведения на изкуството и видеоклипове от спортни игри под формата на NFT.

По данни на компанията за проследяване на пазара DappRadar през 2021 г. продажбите на NFT са достигнали около 25 млрд. долара, въпреки че към края на годината е имало признаци за забавяне на растежа.

Войчицки каза на създателите, че компанията ѝ гледа на web3 - термин, който обединява интернет модели, изградени около криптовалути - като на „източник на вдъхновение“.

Говорител на YouTube на Alphabet Inc отказа да сподели повече подробности за потенциалните NFT функционалности, за които първо съобщи Bloomberg News.

Няколко създатели в YouTube изградиха активна и доходоносна кариера, публикувайки видеоклипове за криптовалути и свързаните с тях технологии. Сайтът, подобно на други социални медии, също е завладян от измами, обещаващи криптобогатство.

През миналата седмица Twitter Inc обяви стартирането на инструмент, чрез който потребителите могат да показват NFT като шестоъгълни профилни снимки. Financial Times съобщи този месец, че Meta Platforms Inc работи по начини, които да позволят на потребителите да създават и продават NFT във Facebook и Instagram. През декември ръководителят на Instagram Адам Мосери заяви, че компанията проучва NFT проекти.

Популярното приложение за кратки видеоклипове TikTok се впусна през септември в тази мания, обявявайки колекция от NFT, създадена от някои от най-добрите му създатели.

В писмото си Войчицки също така споменава приоритетите на YouTube в областта на игрите, пазаруването, музиката и Shorts - функцията, имитираща TikTok. Shorts, пише главният изпълнителен директор, вече има над 5 трилиона гледания на видеоклипове от дебюта си в края на 2020 г.

