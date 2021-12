Дорси преименува Square на Block

Джак Дорси. Снимка: Bloomberg LP

Square Inc., компанията за финансови услуги, съоснована и ръководена от бившия главен изпълнителен директор на Twitter Inc. Джак Дорси, променя корпоративното си име на Block Inc.

Промяната ще влезе в сила по-късно този месец, съобщи фирмата в сряда. Борсовият ѝ символ ще остане SQ, предава Bloomberg.

Този ход се случва само дни, след като Дорси подаде оставка като главен изпълнителен директор на Twitter. Той беше изпълнителен директор и на двете компании.

Самият Дорси отдавна иска да пренастрои Square от компания за цифрови плащания в по-широка организация с редица самостоятелни бизнес звена. Вероятно изпълнявайки тази мисия Square наскоро придоби Tidal, услугата за музикален стрийминг, ръководена от рапъра Jay-Z, и стартира подразделение за финансови услуги, фокусирано върху биткойна, наречено TBD54566975. (Името на тази дивизия е получено от положителен нумерологичен доклад, свързан с числото).

Базираната в Сан Франциско компания притежава също Cash App, продукт за потребителски плащания и инвестиране, и Square, нейната оригинална услуга за продажби и регистриране, използвана от малкия бизнес. На фона на разширяването на бизнеса стана объркващо компанията да има корпоративно име, което се припокрива само с един от нейните бизнеси. Това е същата стратегия, която гигантът на социалните медии Meta Platforms Inc. предприе миналия месец, когато промени името си от Facebook Inc., за да разшири фокуса встрани от своя водещ продукт.

„Ние изградихме марката Square за нашия бизнес на продажбите, където ѝ е мястото“, казва Дорси в изявление в сряда. „Block е ново име, но нашата цел за икономическо овластяване остава същата. Без значение как се развиваме или променяме, ние ще продължим да изграждаме инструменти, които да помогнат за увеличаване на достъпа до икономиката“.

Свързването на името Block с blockchain – децентрализираната технология, лежаща в основата на криптовалутите и други цифрови активи – със сигурност ще има смисъл за хората, които следват Дорси. Главният изпълнителен директор е биткойн фанатик и често пише в Twitter за криптовалутата и технологиите, свързани с блокчейн. A Square Crypto, проект, насочен към развитието на биткойн, вече ще се нарича Spiral.

Решението на Дорси да напусне ръководството на Twitter тази седмица предизвика спекулации, че той ще съсредоточи повече вниманието си върху Square – сега Block – и усилията за преминаването към нов бизнес и популяризирането на цифровите валути и използването на блокчейн.

През последните месеци Дорси увеличи дейността на Square в няколко области, свързани с криптовалутите. През октомври той написа в Twitter, че Square обмисля изграждането на система за копаене на биткойн, базирана на персонализиран силиций, която може да се използва от хора и компании по целия свят.

