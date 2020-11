Google Pay вече е и в България

Снимка: EPA/MARKUS HEINE

От днес технологията Google Pay е достъпна за всички ползватели на Mastercard в България, които имат издадени физически или дигитални карти от онлайн портфейлите Revolut, phyre, Curve и TransferWise. Услугата стъпва у нас успоредно с още 9 държави: Австрия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Холандия, Португалия и Румъния в ход, който на практика променя пазара на ежедневни разплащания за всички притежатели на съвместими Android устройства.

С Google Pay потребителите на Android ще могат да добавят карти към дигиталния портфейл Google и така да правят сигурни, бързи и безконтактни покупки в магазини и онлайн. Промяната е съществена за българския пазар, тъй като над 85% от устройствата в България използват операционната система Android по данни от анализа Mobile Operating System Market Share, Bulgaria, за октомври 2020 г.

Mastercard предоставя новата услуга в сътрудничество с различни картоиздатели и финтех компании. Към момента в България това са дигиталните портфейли на Curve, Revolut, phyre и TransferWise.

Технологията зад разплащанията

Телефоните с мобилната операционна система Android позволяват на конкурентни приложения да използват безконтактната технология за NFC. Само едно приложение има достъп до него наведнъж за дадена трансакция, за да се гарантира защитата на данните.

За разлика от Android, понастоящем потребителите на iPhone и Apple Watch могат да извършват NFC плащания само с Apple Pay, която влезе в България през миналата година. Банките и други конкуренти обаче заявиха, че искат същата функционалност за собствените си приложения за iPhone, но Apple отказва достъп до чипа. Затова от ЕС обмислят нови правила, които вероятно ще изискват от Apple Inc. да предостави на конкурентите достъп до технологията за разплащане в своите iPhone. Новите закони биха попречили на производителите на мобилни устройства да ограничават достъпа до комуникационна технология в близост, вградена в смартфони и други устройства, като например интелигентни часовници.

Междувременно Европейската комисия проучва как да затегне регулирането на технологичните компании, които предлагат финансови услуги. Новите финтех компании допринесоха за разкъсването на веригите за създаване на стойност за дадена финансова услуга, затруднявайки надзорните органи в следенето на рисковете, пише в документ на ЕК. Висшият изпълнителен орган на ЕС търси становища от европейските надзорни органи и ще вземе решение за необходимите законодателни промени до средата на 2022 г.

Безжичните плащания се захранват от така наречените NFC чипове, които позволяват на хиляди да използват телефоните си, за да се преминават например през вратите на метростанциите в Лондон и Токио. Компонентът също така се справя с безжичните сигнали, които позволяват на потребителите на Apple Pay да доближат телефоните си на терминалите на магазини за незабавни таксувания на кредитна или дебитна карта. Банките искат същата функционалност за собствените си приложения за iPhone или телефони с Android

Услугата пристига в България в момент, в който безконтактните трансакции в цяла Европа скочиха с до 80% в контекста на вирусната пандемия. Потребителите започнаха да използват все по-малко пари в брой, мнозина приеха безконтактното разплащане като безопасна, удобна и бърза възможност - промяна, която се очаква да устои на времето.

„Предоставянето на избор и иновации в плащанията е важна част от начина, по който подобряваме ежедневието на хората. Избягването на контактни повърхности през последните месеци се превръща в приоритет за много сред нас и ние искаме да сме сигурни, че продължаваме да предлагаме технологични решения за нарастващите обществени нужди. Интеграцията Google Pay дава възможност на потребителите да изберат най-удобния и сигурен начин на плащане във всеки момент. Радваме се, че обединяваме усилия с Google, за да осигурим на потребители лекота, бързина и спокойствие ", казва Милан Гаудер, изпълнителен вицепрезидент в Mastercard за продукти и иновации в Европа, цитиран в прессъобщение на компанията.

„Повече от всякога хората искат да използват лесни и сигурни решения за плащане безконтактно в магазините и онлайн. Благодарение на тясното сътрудничество с Mastercard притежателите на карти на участващите партньори в 10 нови европейски държави ще могат да използват Google Pay чрез съответните си приложения за мобилно банкиране. Надяваме се, че всички ще се радват на предимствата, свързани с използването на Android устройства, за да плащат на милиони места по света", добавя Флорънс Дис, ръководител на Payments Partnerships в Google.

Как да ползваме Google Pay в България

За да могат да използват Google Pay в България, няма нужда потребителите на Android да свалят приложението. Google Pay интеграцията се случва чрез in-app provisioning от самите картоиздатели. В менютата на приложенията за мобилно банкиране (Revolut, Curve, phyre и TransferWise) потребителят може да добави Mastercard картата към Google Pay.

Потребителите могат да използват телефона си, за да плащат на всеки POS терминал безконтактно. За тази цел не е нужно да влизат нито в Google Pay, нито в приложението или пък да имат интернет връзка: нужно е единствено да докоснат с телефона си, за да платят. Това предотвратява нуждата от носене на портфейл или ползване на физическа карта. Google Pay предоставя и възможност за предварително поставени лимити на харчене. В случай че лимитът за безконтактни разплащания бъде надхвърлен, единствено е нужно да се отключи телефона, за да бъде потвърдена трансакцията.



При свързване на Mastercard с Google Pay данните на потребителя са защитени чрез т.н. “токенизация”. Това внася допълнително ниво на сигурност, тъй като технологията на Mastercard защитава данните чрез заместване на номерата на сметки с уникален алтернативен номер на карта, или “токен”. Токенизацията намалява измамите, свързани с дигитални плащания, като прави трансакциите по-сигурни, включвайки динамичен компонент към всяко отделно плащане.

Когато потребителят използва мобилното си устройство при трансакция, на търговеца се предоставя токенът, а не реалният номер на картата. Както за потребителите, така и за търговците на дребно, всяка покупка, направена с Mastercard с помощта на Google Pay, предлага всички предимства и сигурност на при осъществяване на трансакцията.

Как изглежда моментната картина?



Китайците възприеха мобилните разплащания може би по-бързо от всеки друг народ. Промяната се дължи на услуги, собственост на два от китайските интернет гиганти: WeChat Pay, предлагана от услугата за съобщения на Tencent Holding Ltd., и Alipay, част от Zhejiang Ant Small & Micro Financial Group, която е филиал на онлайн търговеца на дребно Alibaba Group Holding Ltd. Alipay, която претендира за 850 млн. потребители в световен мащаб, обработи 256 000 трансакции в секунда в най-натоварения си ден през 2017 г. - повече от 10 пъти над капацитета на мрежата на Visa Inc. И двете услуги разчитат на онези квадратни вариации на традиционните баркодове, известни като QR кодове.



Мобилната система за плащане на Apple, Apple Pay, използва технологията, наречена NFC, която позволява на купувачите да доближат смартфонa си близо до терминалa за кредитна карта. И докато американският пазар се развиваше бавно, Apple Pay стартира на 24 пазара по целия свят. Повечето големи търговци и банки в САЩ пуснаха собствени мобилни портфейли, надявайки се да възпроизведат успеха на приложенията на ранните пионери Starbucks Corp. и Uber Technologies Inc. които позволяват на потребителите да си разделят плащанията за возенето с кола или сметки за вечеря. Европейците като цяло приеха още по-бавно мобилните плащания. Но в Швеция, която има население от 10 милиона, услугата Swish, подкрепена от местни банки, има над 7,8 милиона потребители.

Предисторията

Първите мобилни платежни системи датират от повече от десетилетие и водят назад до FeliCa Networks, съвместно предприятие от 2004 г. в Япония между Sony Corp. и NTT DoCoMo Inc., което позволява безконтактни плащания. Популярната в Кения банкова услуга M-Pesa бе адаптирана през 2007 г. в система, разработена за разпределяне на малки заеми на хора, които са твърде бедни, за да имат банкова сметка. Това се установи като безопасен и удобен начин за градските работници да изпращат пари на роднини в провинцията. През 2004 г. основателят на Alibaba, Джак Ма, стартира Alipay като система за онлайн разплащане, за да насърчи пазаруването в неговия сайт Taobao по време на избухване на вируса ТОРС, който задържа много хора вкъщи (звучи ли ви познато). Alipay добави мобилната си услуга през 2009 г.

В началото на 2014 г. Tencent проведе успешна промоция по време на празника за Китайската Нова година, наречена Red Packet, който позволи на потребителите на WeChat да изпращат малки финансови подаръци - китайски обичай - на приятели и роднини, използващи своите смартфони. Индия отчете краткотраен скок в дигиталните плащания през 2016 г., когато правителството иззе от обращение повечето от съществуващите банкноти в страната; сега озадачаващ набор от дигитални бизнеси за плащания, включително Google Pay и WhatsApp на Facebook Inc., успяха да настигнат местния лидер Paytm.

Защо мобилни плащания?

Въпреки че цифровите портфейли съществуват вече над 20 години, едва през последното десетилетие те се развиха бързо, революционизирайки начина, по който търсим и плащаме за стоки и услуги. Цифровите портфейли, известни още като електронни портфейли, са мобилни приложения, които съхраняват данни за кредитни или дебитни карти на едно място и позволяват на потребителите да правят безкасови покупки в магазина и онлайн, използвайки своя телефон или носимо устройство.

Те могат да се използват и за съхраняване на документи за самоличност или цифрови награди, билети, бордни карти и ключове от стаята, като напълно премахват необходимостта от носене на портфейли.



Използвайки биометрично разпознаване и криптиране на данни, цифровите портфейли са не само удобни, но и дават на потребителите по-голямо чувство за контрол и сигурност.

Ако нямате достъп до банка, възможността да извършвате или получавате плащания през телефона си е очевидно предимство. Това е и голямата причина, поради която Китай, родина на най-много хора в света без достъп до банки, с ентусиазъм се насочи към приложенията за мобилни плащания. В по-развитите страни компаниите се опитват да стимулират интереса на потребителите, като предоставят по-големи удобства.



Приложението на Starbucks, което позволява на клиентите да платят за кафе, представлява 13% от трансакциите на компанията в САЩ. (За сравнение: мобилните плащания представляват 57 процента от поръчките на KFC в Китай в края на фискалната 2017 г.) Множеството конкурентни услуги в САЩ и Европа означават и множество предимства чрез програми за лоялност, платени със спестяванията от трансакциите с кредитни карти - таксите за обработка, които компаниите могат да заобиколят. Но ако потребителят трябва да се обърне към едно приложение, за да пазарува в Walmart, друго, за да ползва Uber, и трето - да речем, Venmo – за да раздели наема със съквартирантите, голяма част от удобствата се губят.

Как се развива пазарът

Пазарът на цифрови разплащания, който включва всички потребителски трансакции, извършени през интернет и на мобилни устройства, се разраства повече от десетилетие. През 2020 г. (към началото на ноември) има над 779 млрд. цифрови трансакции в целия свят и се очаква този брой да нарасне с 13% през следващите години.



Нарастващото възприемане на цифровите портфейли, продължаващата дигитализация на услугите, нарастващото търсене на смартфони и разработките на нови технологии като 5G или платежни услуги като Alipay, Google Pay и Apple Pay са някои от ключовите фактори за бързото нарастване на цифровите плащания. А намаляващата нужда от пари в брой предполага, че безкасовата икономика може да дойде по-рано, отколкото си мислим.

Извън Китай Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay и Samsung Pay са най-добрите доставчици в световен мащаб с общо 691 млн. потребители по целия свят.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева

Нарастващата популярност на приложенията за мобилни разплащания в Европа постави две европейски държави - Норвегия и Великобритания като световни лидери за възприемането на дигиталните портфейли. Швеция също се развива добре.A със своите 42% и 24% от населението си, използващо цифрови портфейли, Норвегия и Обединеното кралство може да са първите страни в региона, насочени напълно към безкасовия икономически модел.