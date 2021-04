Discord e прекратил преговорите за придобиване от Microsoft

Снимка: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg

Платформата за съобщения Discord Inc. е прекратила преговорите си с потенциални ухажори за сделка по придобиването си, включително с Microsoft Corp., твърди The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници. Причината е тривиална - стартъпът възобновява интереса към потенциално първично публично предлагане.

Microsoft водеше напреднали и дори ексклузивни преговори за придобиване на Discord за поне 10 милиарда долара, съобщи The Wall Street Journal миналия месец. Тези разговори приключиха без сделка, въпреки че е възможно да бъдат подновени в бъдеще, твърдят някои от източниците.

Microsoft, чиято пазарна стойност във вторник възлизаше на почти 2 трлн. долара, търси придобивания, които да му помогнат да достигне до повече потребители. През миналото лято концернът проучи оферта за закупуване на части от приложението за споделяне на видео TikTok на фона на огромното геополитическо противопоставяне, предизвикано от администрацията на предишния президент Доналд Тръмп.

Discord е привлякла интерес от поне три компании за сделка, твърдят някои от източниците. Те поясняват, че Discord се представя добре и предпочита да остане независима в този момент.

Базираната в Сан Франциско Discord управлява безплатна онлайн платформа за разговори чрез текст, аудио и видео. Особено обичана от геймърите, нейната популярност нарасна, тъй като пандемията все още не отминава, а хората се обръщат към нея като към безопасен начин за връзка с приятели и семейство.

Discord заяви, че е удвоила месечната си потребителска база миналата година до около 140 милиона, тъй като ежедневието премина онлайн в рамките на пандемията на коронавируса. Компанията е генерирала приходи за 130 млн. долара през 2020 г., в сравнение с близо 45 млн. долара през 2019 г., въпреки че все още не е печеливша, съобщава The Wall Street Journal.

Стартирала през 2015 г., Discord удвои оценката си до 7 млрд. долара в рамките на кръга на финансиране през декември. Като цяло компанията е набрала около 480 млн. долара, показват данните на Crunchbase. Сред инвеститорите са Greenoaks Capital, Greylock Partners и Index Ventures.

В ход, който може да улесни IPO-то, Discord нае миналия месец първия си финансов директор - Томаш Марчинковски, бивш мениджър в Pinterest Inc. И макар че Discord не е компания за видеоигри, много от нейните потребители разчитат на нея, за да комуникират помежду си, докато играят игри, а няколко компании, свързани с индустрията на видеоигрите, станаха публични през изминалата година, включително разработчиците Roblox Corp. и Playtika Holding Corp., производителят на игрален хардуер Corsair Gaming Inc. и доставчикът на инструменти за създаване на игри Unity Software Inc.

Roblox осъществи директно листване през миналия месец, като отложи първоначалните планове да премине по традиционния IPO маршрут, след като компанията за видеоигри реши, че е твърде трудно да определи точната цена за своите акции.

Една евентуална сделка за Discord би помогнала на Microsoft да разшири присъствието си в социалните медии извън LinkedIn Corp. и сектор, който разработва чрез бизнеса си с видеоигрите Xbox. Потребителите на Discord твърдят, че платформата предлага по-атрактивни функции като аудио с по-високо качество от конкурентните чат услуги, включително дори тази на Xbox и Skype, които също са част от Microsoft.

В допълнение към неуспешните разговори с TikTok от миналата година Microsoft се отказа от Mixer, своята услуга за видео стрийминг на живо, която се затрудняваше да се конкурира с подобни усуги, като Twitch на Amazon.com Inc., YouTube на Alphabet Inc. и Facebook Gaming.

През последните години технологичният гигант осъществи няколко придобивания, най-скорошната от които е предложената сделка за Nuance Communications Inc. По-рано тази година концернът похарчи 7,5 милиарда долара за покупката на компанията за видеоигри ZeniMax Media Inc., а през 2018 г. даде същата сума за платформата за разработване на софтуер GitHub Inc. През 2016 г. пък осъществи най-мащабната си сделка, купувайки за 26,6 млрд. долара в LinkedIn.

