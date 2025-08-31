Офисите в Ню Йорк се завръщат и новата централа на JPMorgan за 3 млрд. долара го доказва

Офис пазарът в Ню Йорк се възстановява от пандемичната криза по-бързо от всеки друг в САЩ. Нищо не говори по-добре за този обрат от блестящата нова офис кула, построена от JPMorgan Chase, пише Wall Street Journal.

След повече от шест години строителство банката се готви да премести хиляди служители в новата си централа с площ от 230 хил. кв. м по-късно този месец преди голямото откриване през октомври. 60-етажната сграда е залог за около 3 млрд. долара, че Ню Йорк определено се завръща след години на несигурност дали ще запази лидерството си в бизнеса и финансите.

„Това е много голяма сделка“, казва влиятелната брокерка от Ню Йорк Катрин Уайлд, ръководител на Partnership for New York City. „Това е заявление за бъдещето на Ню Йорк“, допълва тя.

Докато градът постига силен растеж, останалата част от страната бавно се връща към нормалното. Посещенията в офисите в Ню Йорк, или пешеходният трафик, са надхвърлили нивата от 2019 г. за първи път през юли, сочат данни на компанията за анализ на местоположението Placer.ai. Това е единственият голям град, достигнал този праг. В национален мащаб посещенията на офиси са спаднали с 22% през юли спрямо същия месец на 2019 г., установява компанията.

Възстановяването на офис пазара в града се дължи на бизнес ръководителите, които искат да оставят зад гърба си дните на работа от разстояние.

За да привлекат служителите обратно на работното място, все повече компании се насочват към луксозните сгради, с които е известен Манхатън. 185 806 кв. м трофейни офис площи в Ню Йорк са били наети през първата половина на 2025 г., което е повече от другите пазари в САЩ, сочат данни на компанията CoStar.

Първокласните площи се наемат бързо. Deloitte пое ангажимент да наеме офис кула с площ от 75 хил. кв. м в комплекса Hudson Yards в Уест Сайд преди началото на строителството.

Едни от най-строгите изисквания за връщане в офиса идват от основната индустрия в Ню Йорк – финансите. JPMorgan и Goldman Sachs са някои от компаниите, които наредиха на служителите си да се върнат в офиса пет дни в седмицата.

Технологичните и правни фирми в града, включително много от малките и средни по размер, подписват нови наемни договори. През първото тримесечие обемът на наемните договори е нараснал на офис пазара в Манхатън до 1,1 млн. кв. м, най-силното тримесечие от 2019 г. насам, сочат данни на консултантската компания Savills.

В същото време излишъкът от офиси в града показва признаци на намаляване благодарение на рязкото свиване на новото предлагане през последните години и увеличаването на броя на офисите, преустроени в жилищни сгради.

JPMorgan обяви плана си да събори бившата си централа и да построи нова, два пъти по-висока, през 2018 г. Две години по-късно пандемията предизвика срив на пазара на бизнес имоти в Ню Йорк. Стотици хиляди нюйоркчани напуснаха града, а тези, които останаха, работеха предимно от вкъщи. Делът на свободните офис площи достигна исторически връх. Въпреки това проектът за офис кулата на JP Morgan продължи да се строи.

„В нито един момент нямаше усещане, че те ще се оттеглят“, коментира Мери Ан Тигхе, главен изпълнителен директор на CBRE за район „Трите щата“ в Ню Йорк.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън е начело на кампанията за връщане в офисите в Ню Йорк. Компанията наема нови служители с бързи темпове, а Даймън призова всички служители да се върнат в офиса пет дни в седмицата, считано от март. Той постепенно изкупува офис площи в Ню Йорк, за да изпълни тази задача.

Агресивната офис политика на компанията е съсредоточена в Мидтаун и Парк авеню. Тя отразява факта, че величествената улица, създадена през 19-и век, отново е един от най-горещите офис пазари в страната.

Делът на незаетите офис площи в Манхатън достигна 14% през второто тримесечие и остава много над нивата преди пандемията, сочат данни на консултантската компания CBRE. Редица компании в Ню Йорк забавиха наемането на служителите или дори ги съкратиха в условията на икономическа несигурност. Очакват се още съкращения, тъй като компаниите въвеждат изкуствен интелект за изпълнението на по-прости задачи.

Засега Ню Йорк е лидер във възстановяването на офис пазара, подпомогнат от промените в градоустройствените правила, приети през 2017 г. Властите имаха за цел да насърчат строителството на нови трофейни сгради около Grand Central Terminal и да привличат компании в района.

Новата кула на JPMorgan Chase беше първият проект, който се възползва от новите правила, а офис кулата ѝ е пример за това как строителните компании могат да строят при новия градоустройствен режим. В крайна сметка тя ще побере 10 хил. служители.

Кулата, проектирана от британското архитектурно студио Foster & Partners и построена от компанията Tishman Speyer, се откроява като внушителна нова структура в небосвода на Манхатън.

С 19 заведения за хранене, две външи градини, стаи за медитация, фризьоски салон и луксозен фитнес и уелнес център сградата отправя ясно послание към служителите на JPMorgan.

От 2023 г. банковият гигант заема най-голямата офис площ в Манхатън от всички частни компани, сочат данни на CBRE. Даймън купи сградата срещу новата централа на банката.

През последните няколко години JPMorgan нае още офис площи, за да настани временно част от своите 7000 служители, работили в старата сграда, докато новата централа беше в процес на строителство.

JPMorgan не е обявила дали ще остави тези офиси празни след изтичането на наемните договори. Във всеки случай брокерите на офиси не се притесняват предвид голямото търсене в Ню Йорк.

„Последните няколко години показаха, че хората са готови да плащат най-високите наеми в историята на Ню Йорк“, казва Дейвид Фалк, президент на компанията Newmark. Относно силата на офис пазара в града той добавя: „Не може да се иска нищо по-добро“.