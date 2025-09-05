Италия се стреми да привлича супербогаташи, докато други страни ги ограничават

Италия, която винаги е била любима на богатите и известните, привлича нова вълна от ултрабогати нови жители, които искат да се възползват от благоприятната за инвеститорите среда, процъфтяващия пазар на недвижими имоти и ниските данъци, пише CNBC.

Докато много други страни въвеждат ограничения за супербогатите, Италия не се вписва в тенденцията. Благоприятната ѝ данъчна система с плосък данък е привлякла множество хора с големи възможности за харчене на пари, привлечени от луксозния начин на живот и все по-оживената бизнес среда в Милано.

И въпреки удвояването на еднократната такса, плащана от хората с високо нетно богатство върху доходите им чужбина до 200 хил. евро през 2024 г., това не е намалило търсенето на ла долче вита.

Те оперират на ниво богатство, което все още е далеч над 200 хил. евро годишно плосък данък“, казва Матео Пела, старши брокер в имотната компания HomeService на Berkshire Hathaway.

„Това е като да кажеш: О, днес плащаш за кафето си. Днес е две евро, утре ще бъде четири евро. Няма да се откажеш от кафето си“, допълва той.

Италия се превърна в една от най-предпочитаните дестинации за преместване от богатите в Европа тази година, сочат данни на компанията Henley & Partners, която предлага програми за гражданство и местожителство срещу инвестиция.

Въпреки че данните за миграцията на милионерите повдигат някои въпроси и потоците на богатство в света са изключително трудни за проследяване, през последните месеци редица известни личности се установиха в Италия. Сред тях са най-богатият човек в Египет и съсобственик на футболния клуб Астън Вила Насеф Савирис, както и заместник-председателят на Goldman Sachs Ричард Гнод.

Общият брой на новодошлите хора с високо нетно богатство в Италия от началото на тази година може да е достигнал 3600 души, сочат данните на Henley & Partners.

Бумът на милионерите в Милано

Режимът на плосък данък в Италия беше въведен през 2017 г. като част от по-широк стремеж на тогавашното дясноцентристко правителство да привлече чуждестранни инвеститори, като в същото време насърчаваше местни таланти да се завърнат в страната след дълговата криза в еврозоната.

Това, от своя страна, предизвика нова вълна от бизнеси, които се опитваха да отговорят на притока на ново богатство, особено във финансовия и моден център на станата Милано. Сред тях са новооткритият клуб за членове The Wilde и преди това Casa Cipriani.

„Наистина смятахме, че моментът е подходящ да се върнем в Италия“, казва Ана Киприани, директор по членството в Casa Cipriani Milano по повод навлизането на клуба в страната през 2022 г.

„Милано се разви много през последните години“, коментира тя. „Преди беше по-известен с индустриалния си характер и, разбира се, с модните си къщи, докато през последните години стана все по-привлекателен и за творци, инвеститори и международната публика“, допълва тя.

Междувременно пристигането на богаташи в Италия доведе до ръст на цените на имотите в някои от най-желаните локации в страната – от Тоскана до италианската Ривиера и градове като Рим, Венеция и Флоренция. Но Милано и околната езерна област се превърнаха в абсолютен фаворит.

„В момента цените са на исторически връх“, казва Пела, който работи в офиса на BHHS на езерото Комо.

„За пет години отбелязахме двуцифрен процентен ръст. За следващите години вероятно ще видим стабилен ръст от 3%-4% тук, на езерото Комо“, допълва той.

Цените на имотите в Милано нараснаха с 49% от въвеждането на режима на плоския данък през 2017 г. спрямо 10% в останалите големи градове в Италия, сочат данни на имотната компания Tecnocasa. Консултантската компания Knight Frank очаква пазарът на луксозни имоти в града да отбележи нов ръст на цените от 3,5% през 2025 г.

„Става въпрос за тези, които могат да си го позволят, защото цените не се определят непременно от логиката на пазара като инвестиция“, отбелязва Пела.

„Те харесват имот с цялото си сърце. После, разбира се, правят някои сметки, но са готови да похарчат пари, а понякога и да превишат бюджета си, само за да си осигурят уникална гледка или уникално местоположение“, допълва той.

Миграция на хора с ултрависоко нетно богатство

Милионерите мигрират масово към нови места за живеене, тъй като все повече юрисдикции предлагат варианти на хора, които са готови да платят.

Счита се, че през последното десетилетие броят на хората с високо нетно богатство, които са се преместили в чужбина, почти се е утроил, като е достигнал рекордни върхове през 2024 г.

Тенденцията изглежда ще продължи и през 2025 и 2026 г., тъй като се задълбочава разделението между страните, които се стремят да привличат ултрабогаташи, и тези, които предприемат строги мерки в опит да се борят с предполагаемо неравенство.

Франция обмисля повишаване на данъка върху богатството, а Швейцария – нови промени в данъка върху наследството.

Междувременно през април Великобритания отмени своя над 200-годишен данъчен режим за неместни жители, който освобождаваше богати чужденци, живеещи в страната, от задължението да плащат данъци във Великобритания върху доходите и печалбите им в чужбина. Това е следствие от изтичането на банки и финансисти към други европейски градове като Милано след гласуването за Brexit през 2016 г.

Това накара други страни да потърсят начини да запълнят празнината.

„Има страни буквално от цял свят, които идват при нас и казват: Искаме милионерите и милиардерите на Великобритания. Какво можем да направим? Как можем да ги доведем в нашата страна“, казва Стюарт Уейклинг, управляващ партньор в Henley & Partners U.K.

Макар че режимите за гражданство и местожителство се различават значително и може да включват строги изисквания към инвестициите, част от привлекателността на италианската система е в нейната простота. Еднократното плащане предлага на чужденци или граждани на страната, които са живели в чужбина поне девет години, освобождаване от по-широки данъци върху доходите и активите за период до 15 години.

Задълбочаване на различията в богатството

Но новата вълна от пристигащи в Италия повдига въпроси за въздействието върху по-широката икономика.

Някои предупредиха за задълбочаване на неравенството в богатството, като общите приходи от режима са минимални в сравнение с общия дефицит на страната, а голяма част от новосъздаденото богатство е съсредоточено в определени области.

Междувременно критиците предполагат, че опити да се пренесе програмата другате може да доведат до надпревара към дъното и ерозия на данъчната база.

Но бизнесът изразява надежда, че увеличената активност и създаването на нови работни места в сектори от финансите до частните капиталови инвестиции и от хотелиерството до услугите в крайна сметка ще донесе полза на Милано и на страната като цяло.

„Това е като колело, което продължава да се върти. Имате всички тези хора, които се преместват тук, всички тези хотели, които отварят врати, и все повече хора, които решават да дойдат в града сега, когато могат да помислят по-добре“, казва Киприани от частния клуб Casa Cipriani Milano.

„Когато имате много инвестиции в един град, икономиката създава повече възможности за работа и за хората“, допълва тя.