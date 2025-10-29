Нито един нов офис проект не е въведен в експлоатация в София през третото тримесечие

Опасенията на инвеститорите от насищане на пазара на офис площи в София удържат строителната дейност и през третото тримесечие не са били въведени в експлоатация нови офис проекти. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton.

Без промяна са останали и площите в процес на изграждане – малко над 200 хил. кв.м. Очаква се строителството на немалка част от този обем да бъде завършено до началото на 2027 г.

Независимо от пазарните условия, офис сградите са останали във фокуса на инвеститорите през третото тримесечие. Bulgaria Office Center, обект с 5500 кв.м офис площи, беше придобит от „Борика“ АД за 11,5 млн. евро. Сделката има за цел да консолидира работната сила на водещия оператор на платежна и картова инфраструктура у нас.

От началото на годината поне шест офис сгради с обща брутна отдаваема площ от 50 хил. кв.м. са сменили собствениците си. Стойността на тези инвестиции, основно с местен капитал, възлиза на 150 млн. евро. През следващите месеци пазарът може да бъде свидетел на нови сделки, тъй като интересът на инвеститорите остава висок, отбелязва консултантската компания.

Наемателите на офиси остават активни

Наемната активност през третото тримесечие е продължила да се покачва, като брутната наета площ е достигнала 61 хил. кв.м - с 8% повече спрямо миналата година. IT компаниите, начело с гиганта SAP, са били най-дейни и към тях се отнасят близо 57% от всички наети площи. Активни в периода са били и фирми от сектори като административни и спомагателни дейности (вкл. аутсорсинг), промишленост и професионални услуги. Заедно те са договорили около 15 хил. кв. м, или 25% от наетата площ. Останалите 11 хил. кв. м, или 18%, са взети от търговци на едро и дребно, финанси и други индустрии.

От гледна точка на разположението, най-търсени през тримесечието са били офис пространствата по главните пътни артерии. Около 40 хил. кв.м, или 66% от наетата площ, е била в сгради по булевардите „Цариградско шосе“, „Черни връх“, „Никола Вапцаров“, „България“ и „Тодор Александров“.

Периферните райони (Околовръстен път, бул. „Ал. Малинов“ и летището) заемат второ място с 13 600 кв.м, следвани от широкия център и централната административна зона с общо 7140 кв.м.

Що се отнася до вида на сделките, подновените договори съставляват 48% от общата площ, следвани от новите договори с 29%, разширения с 13% и предварителни договори с 10%.

В центъра на София има най-малко празни офиси

В края на септември офис пространството от клас А и Б в София възлиза на 2,3 млн. кв.м. Свободната площ е близо 290 хил. кв.м, или 12,4% от общия обем. Най-малко свободно пространство - 14 хил. кв.м, е отчетено в централната административна зона, където незаетите площи са под 6%.

Най-много са свободните офиси по протежението на главните пътни артерии - 148 хил. кв.м (13,1%), а в периферните райони свободните площи са 106 хил. кв. м (14,2%).

„Пазарните условия през изминалото тримесечие бяха благоприятни за наемателите. Имаше много възможности за избор на свободно офис пространство във всички райони на града, с изключение на централната административна зона. Това, както и очакването за въвеждане в експлоатация на още нови офис площи в недалечно бъдеще, задържа средните наемни нива в диапазона 14-18 евро на кв.м. за пространство клас А и 9-12 евро на кв.м. за пространство клас Б. Дори наемите на първокачествени площи в центъра на столицата останаха непроменени на 20 евро на кв.м,“ коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton.