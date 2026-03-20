БДЖ представи първия от новите влакове "Шкода"

Първият нов електрически влак „Шкода“ в България беше представен на Централна гара София от служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

Предвижда се доставката на общо 25 мотрисни влака.

В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички.

Това е една от най-мащабните инвестиции в подвижен състав през последните десетилетия - в размер на 326,7 млн. евро. С това целим да върнем доверието на българските граждани и всички гости на страната ни в железницата, заяви министърът на транспорта, цитиран от ресорното ведомство.

„Първите два влака вече пристигнаха в България, а до дни очакваме още две нови мотриси“, посочи Исмаилов и допълни, че съгласно графика на производителя доставките ще продължат поетапно през следващите месеци, като се предвижда всички 25 влака да бъдат доставени до края на август 2026 г.

Той обясни, че след приключване на необходимите процедури по сертифициране новите влакове ще започнат поетапно да се въвеждат в експлоатация. „Ще бъда взискателен по отношение на темповете на този процес и ще настоявам за неговото ускоряване, така че новите мотрисни влакове да започнат да превозват пътници още през летните месеци“, допълни той.

Доставката на новите мотрисни влакове се осъществява по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“ в размер на 326,7 млн. евро, изцяло финансирани чрез европейски програми. Основният договор за 20 влака възлиза на 261,4 млн. евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, а допълнителното споразумение за още 5 влака е на стойност 65,3 млн. евро и се осъществява по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

До декември тази година новите влакове ще се използват от БДЖ-Пътнически превози. След 13 декември, с влизането в сила на новите договори за обществена услуга, 19 влака „Шкода“ ще обслужват Западния лот, а 6 влака – Северния и Южния лот. Очаква се новите мотриси да превозват пътници по едни от най-натоварените направления в страната.