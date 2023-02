General Motors не възнамерява да се включва в ценовата война при електромобилите

Компанията ще поддържа по-слабо производство на електрически модели спрямо Ford и Tesla, тъй като това може да се окаже изгодно в дългосрочен план

Главният изпълнителен директор на General Motors Co. Мари Бара залага, че изоставането на най-големия американски автопроизводител от Tesla Inc. и Ford Motor Co. по отношение на ускоряването на производството на електромобили в Северна Америка ще бъде изгодно в дългосрочен план, съобщава Ройтерс.

Доставчици, запознати с производствените планове на GM с хоризонт до 2025 г., подкрепят идеята, че автомобилният производител продължава да забавя инвестициите и производството на електрически превозни средства, като същевременно продължава да трупа пари от продажбата на големите си пикапи с двигатели с вътрешно горене и SUV модели.

GM планира да изгради едва 170 хил. електромобила в заводите си в САЩ, Канада и Мексико през 2023 г. и 285 хил. броя през 2024 г., става ясно от данни на AutoForecast Solutions (AFS), която очаква производството на електрически модели на концерна да остане под 500 хил. броя до 2025 г. – около половината от реалния му капацитет от 1 млн. превозни средства.

„GM знае, че трябва да изглежда като технологична компания на Wall Street и да подкрепи цената на акциите си, като говори за своето електромобилно бъдеще... но основният му източник на приходи остават големите пикапи и SUV модели с V-образни двигатели с осем цилиндъра, които продължават да генерират голяма част от печалбата на компанията“, изтъква Сам Фиорани от AFS.

GM ще пусне в продажба четири нови електромобила тази година – един пикап и три SUV модела – и още четири през 2024 г., но повечето ще бъдат произведени в сравнително малки количества до 2025 г., добавя AFS.

Във вторник GM обяви, че се придържа към плана си да произведе общо 400 000 електрически превозни средства в Северна Америка от 2022 г. до първата половина на 2024 г. Повечето от тези обеми ще бъдат произведени по-късно тази година, изтъкват Бара и главният финансов директор M Пол Джейкъбсън.

Концернът заяви, че си е осигурил нужните доставки на суровини за батерии, за да изгради 1 млн. електромобила годишно в Северна Америка до 2025 г. По-рано тази седмица Tesla съобщи, че инвестира 3,6 млрд. долара, за да разшири своя завод за батерии в Невада, достигайки капацитет, достатъчен, за да снабди 2 милиона превозни средства.

Гигафабрики

GM изгражда три завода за батерии в САЩ с партньора си LG Energy Solution, като Бара посочи, че автомобилният производител ще се нуждае от допълнителни мощности. Но тя отказа да каже кога GM ще реализира плановете си за четвърта фабрика за батерии в САЩ.

Междувременно Ford обяви планове да намали цените на своя електрически SUV Mustang Mach-E с до 8% и потвърди целта за продажба на 600 хил. електромобила годишно до края на 2023 г. Преди това Ford си постави за цел да увеличи производството на Mach-E в Северна Америка до 130 хил. превозни средства за тази година.

До тази есен Ford планира да разшири производствения капацитет за своя електрически пикап F-150 Lightning до 150 хил. броя годишно.

В краткосрочен план бавният подход на GM може да му позволи да избегне ценовата война, която Tesla започна по-рано този месец. Инвеститорите изглежда се съгласиха във вторник с подхода на GM и неговите възходящи финансови прогнози, което оскъпи акциите на концерна с над 7%.

Бара каза, че поръчките на новите електромобили остават силни, включително тези за GMC Hummer, Cadillac Lyriq Chevrolet Silverado.

„В момента, въз основа на интереса“ към тези модели, „ценообразуването, което предложихме, беше много подходящо“, изтъкна Бара пред анализатори.

Като цяло GM ще работи за избягване на ценовите отстъпки, като поддържа стабилни запази от всички модели – с двигател с вътрешно горене и електрически.

Производството на най-новите електромобили на GM се увеличава бавно. Компанията достави само 122 SUV=а Cadillac Lyriq и 854 пикапа Hummer миналата година.

Производството на електрическия SUV Hummer започна тази седмица, споделя шефът на марката GMC Дънкан Олдред. Звеното отчита 90 хил. резервации на Hummer EV, което покрива цялото производство до следващата година.