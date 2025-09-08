Автомобилни компании показват нови електромобили и достъпни модели на изложението в Мюнхен

Големите автомобилни производители показаха най-новите си модели на автомобилното изложение в Мюнхен в понеделник, включително нови електромобили и по-евтини модели в момент, когато автомобилният сектор в Европа се бори с кризи, вариращи от повишаването на митата до нарастващите разходи и конкуренцията с китайски компании на собствена територия, пише Ройтерс.

Тъй като много компании са притеснени от трудно постижимите цели за въглеродните емисии на Европа за 2035 г., редица от тях заявиха, че ще разширят фокуса на производството си вместо да се ограничават до електрически или други автомобили с алтернативни горива.

Европейските автомобилни компании на изложението IAA Mobility в Мюнхен, което продължава до петък, са изправени и пред свиващи се продажби в Китай, най-големия единичен пазар за Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

„Основният проблем е, че имаме много кризи по едно и също време“, коментира пред Ройтерс главният изпълнителен директор на VW Оливер Блуме, като посочи предизвикателствата в Китай, американските мита и огромната цена, ако преструктурирането е част от стремежа на компанията за намаляване на разходите.

Все пак, според някои анализатори, автомобилните компании изглеждат готови да се изправят срещу китайската конкуренция.

Европейските автомобилни компании показват редица нови модели тази година, след като научиха урока си преди две години, когато нямаха нови модели, с които да противодействат на китайската офанзива, казва Ту Ле, основател на консултантската компания Sino Auto Insights.

„Европейските компании показват, че приемат китайците съвсем сериозно“, допълва той.

Скъпи мита

Блуме заяви, че американските мита струват на компанията „няколко милиарда евро в баланса ни“ тази година.

Въпреки това той заяви, че Volkswagen води положителни преговори с американското правителство за значителни инвестиции, които да смекчат въздействието на митата, включително завод за марката ѝ Audi.

Междувременно марката луксозни спортни автомобили на VW, Porsche, е малко вероятно да достигне дългосрочната си цел за марж от 20%, тъй като е притисната между митата и слабия китайски пазар, заяви Блуме, който е и главен изпълнителен директор на Porsche.

Френско-италианският автомобилен производител Stellantis вече няма да произвежда електромобили като част от целта му до 2030 г., заяви Жан-Филип Импарато, ръководител на европейските марки, по време на кръгла маса в рамките на автомобилното изложение.

Импарато цитира целите на ЕС за въглеродните емисии до 2035 г., като вече недостижими за която и да било автомобилна компания, оправдавайки решение на Stellantis да не ограничава производството само до електромобилите.

С високите цени, които са бариера за по-широкото производство на електромобили в Европа, автомобилните компании се надпреварват да пуснат на пазара модели на цена под 25 хил. евро.

Нови предложения

Китайската компания Leapmotor представи новия хечбек модел B05, който се добавя към гамата ѝ от автомобили в Европа на фона на засилващата се конкуренция за достъпни електиречски модели.

B05 ще се доставя в Европа от второто тримесечие на 2026 г. след пускането му в Китай през четвъртото тримесечие на тази година, съобщи компанията без да разкрива подробности за цената.

Главният изпълнителен директор Джу Цянмин определи модела като спорнто купе, което ще се предлага в шест цвята, включително яркожълто и розово.

Турският стартъп за електромобили Togg показа нов седан и заяви, че ще започне продажби в Европа, първо в Германия, търсейки нови източници на печалба на най-големия автомобилен пазар в региона.

Togg обяви, че пуска в Европа електрическия си джип T10X и представи електричедския си седан с пет врати T10F. Поръчките и за двата автомобина ще започнат в Германия в края на септември, а подробности за цените не бяха разкрити.