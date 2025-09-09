IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Мерц: Германия трябва да е лидер, а не да изостава в автомобилния сектор

Европейски автомобилни компании се надяват да променят нагласите на тазгодишното изложение в Мюнхен с редица нови модели

14:13 | 09.09.25 г. 2
Снимка: EPA/CLEMENS BILAN
Германия трябва да застане начело в прехода към електрическа мобилност и да не рискува да изостане, докато азиатските конкуренти и търговските бариери затрудняват германските автомобилостроители да останат конкурентоспособни. Това заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. 

В речта си при откриването на Международното автомобилно изложение (IAA) в Мюнхен - най-голямото подобно изложение в Европа, Мерц подчерта значението на автомобилната индустрия за най-голямата европейска икономика, добавяйки, че прекомерната регулация представлява сериозен риск.

"Искаме да оформяме трансформацията на автомобилната индустрия, а не да я догонваме. И искаме да се възползваме от големите възможности, които тази трансформация предлага за германската автомобилна индустрия и за Германия като цяло", каза канцлерът. 

Мерц заяви, че планира да се срещне с автомобилни производители, доставчици и други заинтересовани страни от автомобилостроенето на среща на върха за сектора, която ще се проведе през следващите четири до шест седмици и на която ще бъдат обсъдени предизвикателствата в бранша.

Изправени пред натиска на американските мита, конкуренцията с Китай и високите разходи, европейски автомобилни компании се надяват да променят нагласите на тазгодишното изложение с редица нови модели. 

Германската икономика отново се сви през второто тримесечие на 2025 г. на фона на продължителния спад в промишлеността. За да възроди растежа, канцлерът обеща да увеличи инвестициите и да подобри имиджа на Германия като дестинация за бизнес. 

Тази година вниманието на изложението, което се провежда веднъж на две години, е насочено към новите електрически модели на германските автомобилни производители. Компании като BMW, Mercedes, Volkswagen и Audi са под натиск, след като отчетоха рязък спад в печалбите през първата половина на годината.

Изложението, което е едно от най-важните в света за автомобилната индустрия, както и за секторите на логистиката и транспорта, тази година регистрира рекордна активност от китайски компании. По предварителни данни на Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) в събитието участват 116 изложители от Китай – повече, отколкото от която и да е друга държава, с изключение на самата Германия.

/БТА/

Последна актуализация: 14:13 | 09.09.25 г.
германската автоиндустрия автоиндустрия фридрих мерц
Коментари

2
rate up comment 1 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 12 минути
До: Gna ... Нямат зъбки поднебесните ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 1
Gna
преди 25 минути
Китай ще ви схруска.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
