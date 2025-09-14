Германският завод на Tesla увеличава плановете си за производство

Германският завод на Tesla ще произвежда повече електромобили от по-рано планираното поради „много добрите цифри за продажбите“, заяви мениджърът на завода Андре Териг пред германската осведомителна агенция ДПА.

Заводът близо до Берлин „ревизира плановете си за производството нагоре за третото и четвъртото тримесечие“, каза Териг и добави, че заводът на Tesla продължава да очаква „положителни сигнали за всички пазари, които снабдяваме“. Той не съобщи конкретни цифри за новите производствени цели.

Оптимистичните коментари са в противоречие с неотдавнашните цифри за продажбите. Новорегистрираните автомобили Tesla са намалели с 39% миналия месец в Германия и с 56% през първите осем месеца на годината.

Автомобилната компания начело с Илон Мъск записа и рязък спад на продажбите през август във Франция, Белгия, Дания и Швеция. Норвегия беше изключение, като регистрациите там нараснаха с 21% миналия месец и с 26% от началото на годината.

Продажбите на Tesla на най-големите пазари за електромобили в Европа. Графика: Bloomberg LP

Мъск и други висши ръководители оправдаха спада на продажбите на Tesla с прехода при Model Y, най-продавания автомобил на компанията, към нов дизайн, който временно наруши производството.

Този автомобил се произвежда в завода в Грюнхайде близо до Берлин.