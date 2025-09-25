България е лидер в ЕС по ръст на продажбите на хибриди от началото на годината

България е лидер по ръст на продажбите на нови хибриди в Европейския съюз (ЕС) през първите осем месеца на годината, като страната ни записва и двуцифрени увеличения на регистрациите на плъгин хибриди (PHEV) и напълно електрически коли (BEV), става ясно от нов доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

От началото на годината общите регистрации на нови коли на българския пазар се увеличават с 8,5 на сто до 32 401 броя спрямо 29 864 броя година по-рано.

Продажбите на BEV в България растат с 45,7 на сто до 1447 броя спрямо 993 броя за същия период на 2024 г.

Търсенето на PHEV напредва с 18,6 на сто до 396 броя спрямо 334 броя година по-рано.

Регистрациите на нови хибриди в страната се увеличават с 68,5 на сто до 1070 броя спрямо 635 броя за същия период на предходната година. Страната ни е лидер в ЕС по ръст на продажбите на коли с това задвижване.

Пазарният дял на BEV в България достига 4,5% от началото на годината. Този на PHEV е 1,2%, а на хибридите – 3,3 на сто. Дизеловите модели владеят 7,8% от пазара, докато лидери са бензиновите предложения с 83,2%.

Пазарен дял на основните видове задвижвания в България. Източник: АСЕА

Ситуацията през август

Общите продажби на нови коли в България се увеличават през август с 25,9% до 3684 броя спрямо 2925 броя година по-рано. Страната ни се нарежда на трето място по ръст сред страните от ЕС.

Регистрациите на BEV на българския пазар напредват със 124,1% до 186 броя спрямо 83 броя година по-рано. Тук България се нарежда на четвърто място по растеж в ЕС.

Продажбите на PHEV в страната отчитат увеличение от 28,3% до 59 броя спрямо 46 броя за същия месец на 2024 г.

Търсенето на хибриди на българския пазар расте с 63,3% до 147 броя спрямо 90 броя година по-рано. Страната ни е втора по ръст сред страните в блока.

Продажбите на бензинови коли в България се увеличават през август с 21,6% до 3006 броя спрямо 2472 броя година по-рано. Регистрациите на дизелови модели растат с 22,2 на сто до 286 броя спрямо 234 броя през август 2024 г.

Пазарът в ЕС

Продажбите на нови коли в ЕС през август растат с 5,3 на сто до 677 786 броя спрямо 643 394 броя година по-рано. Търсенето на BEV се увеличава с 30,2% до 120 797 броя, докато това на PHEV отчита ръст от 54,5% до 70 545 броя. Регистрациите на хибриди в блока напредват с 14,1% до 229 970 броя, изтъква АСЕА.

Продажбите на бензинови и дизелови коли в ЕС междувременно се свиват съответно с 16,3% и 17,5 на сто до 178 156 броя и 59 327 броя.

По отношение на обемите общите продажби в ЕС записват най-слабия си месец за последната година.

През първите осем месеца на годината общите регистрации в блока се свиват с 0,1% до 7 168 848 броя спрямо 7 179 268 броя година по-рано. Продажбите на BEV растат с 24,8 на сто до 1 132 603 броя, а тези на PHEV напредват с 27,2 на сто до 631 783 броя. Регистрациите на хибриди се увеличават с 16,4% до 2 485 069 броя.

Продажбите на бензинови и дизелови модели се свиват съответно с 19,7% и 25,7 на сто до 2 012 580 броя и 674 477 броя.

Делът на BEV от началото на годината достига 15,8% от общия пазар на ЕС, което е увеличение спрямо отчетените преди година 12,6%. Хибридите вече държат 34,7% от пазара, оставайки най-предпочитаният избор сред потребителите в блока. Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спада до 37,5% спрямо 47,6% през същия период на 2024 г., изчислява ACEA.

Обеми на продажби на нови коли в ЕС през последните 12 месеца. Източник: АСЕА

Автомобилна индустрия

Китайската BYD междувременно увеличава трикратно продажбите си в ЕС през август на годишна база, засенчвайки американския си конкурент Tesla за втори пореден месец.

Продажбите на Tesla в ЕС спадат през миналия месец с 36,6%, с което пазарният ѝ дял се свива до 1,2% от 2% преди година. Продажбите на BYD растат с 201,3%, което ѝ осигурява 1,3% от пазара.

Stellantis се върна към ръст на продажбите в региона за първи път от над година, тъй като общият пазар се разшири, подкрепен от силното представяне на плъгин хибридите и напълно електрическите модели.

Регистрациите на Stellantis се увеличават с 2,2%, докато тези на Volkswagen и Renault растат през август съответно с 4,8% и 7,8% на годишна база.

Продажбите на SAIC Motor, собственик на марката MG, отчита ръст от 59,4% през август, с което пазарният дял на групата от началото на годината достига 1,9%. С това тя се нарежда на десетото място сред най-продаваните компании в ЕС през първите осем месеца.

Затруднената европейска автомобилна индустрия е изправена пред редица предизвикателства, включително митата на САЩ, засилващата се конкуренция в лицето на Китай и трудностите при спазването на европейските разпоредби за налагане на електрически превозни средства.

Производителите увеличават продажбите на плъгин хибриди, за да отговарят на стандартите за емисии, предлагайки по-достъпни и по-рентабилни автомобили спрямо тези, които работят изцяло с електричество.

Китайските марки също използват технологията, за да сведат до минимум въздействието на митата на ЕС върху произведените в Китай електрически превозни средства и да спечелят скептично настроените към етикета „Произведено в Китай“ европейски потребители.