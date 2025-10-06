Германските концерни получиха данъчна подкрепа за електромобилите преди среща с Мерц

Управляващата коалиция в Германия потвърди, че ще удължи освобождаването от данък на новите електромобили като част от по-широки усилия в подкрепа на ключовата автомобилна промишленост в страната в прехода към по-благоприятни за климата технологии, пише Bloomberg.

Финансовият министър Ларс Клингбайл ще представи скоро законопроект, който ще запази съществуващите данъчни изключения за електромобили до 2035 г., съобщи Максимилиан Кол, говорител на финансовото министерство, на редовна пресконференция на правителството в Берлин, като потвърди съобщение на DPA.

„За да имаме значително повече електромобили на пътя през следващите години, трябва да определим точните стимули сега“, коментира Клингбайл, който е социалдемократ и също така е вицеканцлер, цитиран от осведомителната агенция.

Коалиционното споразумение, договорено от консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и социалдемократите на Клингбайл, включваше обещание за удължаване на стимула до 2035 г. и потвърждението беше дадено преди планирана „автомобилна среща на върха“ в четвъртък между представители на правителството, автомобилни ръководители и представители на служителите.

Срещата, на която Мерц ще бъде домакин в канцлерството, ще бъде съсредоточена върху начините да се помогне на индустрията да се справи с нарастващите предизвикателства, които варират от конкуренцията на Китай да търговските мита на САЩ и упорито високите разходи за енергия.

Съобщенията от миналия месец, че Volkswagen ограничава производството, а Robert Bosch съкращава 13 хил. работни места бяха последните данни, които показаха как спадът при автомобилната индустрия се отразява на цялата икономика, която е най-голямата в Европа.

Германската автомобилна промишленост ще съкрати близо 100 хил. работни места до 2030 г. Таблица: Bloomberg LP

Производителят на автомобилни части ZF Friedrichshafen последва примера им миналата седмица, като заяви, че планира да закрие 7600 работни места в подразделението му за електрифицирани задвижващи системи, тъй като увеличава усилията си за преструктуриране, за да се справи със слабото търсене.

„Нуждаем се от силен пакет от мерки, които да отведат автомобилния сектор в Германия към бъдещето и да осигурят работните места. Искаме най-добрите коли да продължат да се произвеждат в Германия“, каза Клингбайл пред DPA.

Очаква се освобождаването на електромобилите да струва на федералното правителство около 600 млн. евро под формата на загубени приходи до 2029 г., каза Кол пред репортери.

В рамките на усилията на правителството да помогне на автомобилния сектор Мерц призова ЕС миналия месец да се откаже от крайния срок за практическа забрана на двигателите с вътрешно горене и вместо това да позволи на индустрията да следва по-мек път към климатична неутралност.

Някои членове на социалдемократическата партия на Клингбайл са недоволни от хода, но се очаква партията да даде подкрепата си тази седмица, като въпросът ще бъде обсъден в рамките на редовните коалиционни разговори в сряда в Берлин.

Олаф Лис, премиер от социалдемократическата партия на провинция Долна Саксония, чието правителство е вторият по големина акционер във VW, заяви миналата седмица, че приоритетът трябва да бъде защитата на работните места.

„Целта да продаваме само чисто електрически автомобили до 2035 г. е нереалистична. Двигателите с вътрешно горене, особено плъгин хибридите и автомобилите с удължители на пробега, трябва да бъдат разрешени и след 2035 г., а алтернативните горива също трябва да бъдат включени“, добави той.