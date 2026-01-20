Продажбите на Renault за 2025 г. се увеличават с 3% благодарение на Clio и Sandero

Френският автомобилен производител Renault Group съобщи във вторник, че продажбите му са се увеличили с 3,2% през 2025 г., като силното търсене на леките му автомобили, особено в чужбина, е помогнало да се компенсира сривът в продажбите на ванове в Европа, предава Ройтерс.

Групата, която продава предимно в Европа, заяви, че е продала общо 2,34 млн. автомобила, като ръстът в Европа е само 0,5% в сравнение с 11,7% на международните пазари, които включват Южна Корея, Мароко и Латинска Америка.

Ръстът в глобалния автомобилен сектор се ускори през 2025 г., въпреки че производителите все още се сблъскват с предизвикателства, включително излишък в производството и постоянно променяща се митническа среда.

Продажбите в Европа са били затруднени от спад от 21% в обема на вановете, тъй като пазарът се забави и Renault коригира продуктовия си микс.

Обемът на продажби на леки автомобили се е увеличил с 5,9%, растейки по-бързо от пазара благодарение на силното търсене на най-продаваните градски автомобили Clio и Sandero.

Renault е успяла да избегне въздействието на митата, тъй като по-голямата част от международните ѝ продажби са на пазари, където има местно производство, заяви пред журналисти Иван Сегал, директор по глобални продажби и операции на марката Renault.

„Нашият растеж се дължи на силното местно производство и съдържание“, каза той.

Продажбите на хибридни и електрически автомобили на групата също отбелязват значителен ръст през миналата година, съответно с 35% и 77% спрямо предходните 12 месеца.

Осъществяването на силен растеж в Европа през тази година обаче може да се окаже предизвикателство.

„Не очакваме възстановяване на европейския пазар“, заяви Сегал.

Компанията ще оповести финансовите си резултати за 2025 г. на 19 февруари.