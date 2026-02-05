Volkswagen засенчи Tesla по продажби на електромобили в Европа през 2025 г.

Германският автомобилостроител Volkswagen е изпреварил американския си конкурент Tesla по продажби на изцяло електрически автомобили в Европа през 2025 г. Това показват данни на компанията за анализ на автомобилния пазар JATO Dynamics, публикувани днес и цитирани от Ройтерс.

Резултатът е пореден неуспех за американската компания, след като китайският производител BYD я изпревари като водещ световен производител на електрически превозни средства през миналата година.

Продажбите на изцяло електрически автомобили, задвижвани от батерии (BEV), на марката Volkswagen в Европа са нараснали с 56 на сто през 2025 г. спрямо предходната година, благодарение на силното търсене на модела ID.7, сочат данните на JATO Dynamics.

В същото време регистрациите на автомобили Tesla в Европа са намалели с 27 на сто на годишна база.

През 2025 г. Volkswagen е продал 274 278 изцяло електрически автомобила в Европа, докато Tesla е реализирала 236 357 такива превозни средства, показват данните на аналитичната компания.

Според анализа по-ограничената и остаряваща моделна гама на Tesla е изправена пред засилена конкуренция на европейския пазар – както от традиционните европейски производители, така и от нарастващия брой китайски конкуренти. Компанията е срещнала и негативни потребителски реакции в Европа, свързани с публичната подкрепа на главния ѝ изпълнителен директор Илон Мъск за крайнодесни политически формации на континента.

Изцяло електрическите автомобили са отбелязали „значителна крачка напред“ на европейския пазар през 2025 г., посочва JATO Dynamics, като регистрациите на BEV са се увеличили с 29 на сто спрямо предходната година.

За сравнение, общите регистрации на автомобили в Европа са нараснали с едва 2,3 на сто през 2025 г.

Докладът обхваща данни от 28 европейски държави, включително Норвегия, Швейцария и Великобритания, които не са членове на Европейския съюз, но не включва България и Малта.