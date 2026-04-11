Кризата в Близкия изток хвърля сянка върху пазара на луксозни автомобили

Лазерно гравиран преден капак, вдъхновен от арабската архитектура, и интериор с дървени елементи са сред луксозните екстри, които Rolls-Royce представи във версия на Phantom Arabesque, поръчана от клиент от Дубай, която компанията показа през февруари преди началото на войната с Иран, пише Ройтерс.

Сега пазарът в Близкия изток, който по обем представлява по-малко от 10% от продажбите на повечето производители на луксозни автомобили, но генерира значителна част от печалбата, е помрачен, точно когато търсенето отслабва почти навсякъде по света.

Стандартният Rolls-Royce Phantom започва от около 572 416 долара, но добавянето на специални функции за богати купувачи от Персийския залив може да вдигне цените значително над това - за някои модели специалните допълнения могат да удвоят или утроят цената.

Rolls-Royce Motor Cars, собственост на германската BMW, показа Arabesque само седмица след откриването на втория си шоурум в Дубай, преди американско-израелските въздушни удари срещу Иран, последвани от ударите на Техеран в Персийския залив, да разтърсят региона.

„Това е най-добрият пазар в света“, заяви по-рано този месец главният изпълнителен директор на Bentley Франк-Щефан Вализер за Близкия изток.

Но много дилъри на луксозни коли в Персийския залив затвориха временно своите представителства след избухването на войната на 28 февруари. Ferrari и Maserati, част от групата на Stellantis, спряха доставките за региона по-рано този месец, въпреки че и двете компании твърдят, че шоурумите им отново работят.

В отговор на въпроси, изпратен по имейл, Rolls-Royce заяви, че „следи отблизо“ ситуацията в Близкия изток.

„Предвид динамичността на ситуацията, би било прибързано да се спекулира с дългосрочните последици“, изтъква автомобилният производител.

Междувременно, F1rst Motors, която продава всички водещи марки луксозни автомобили в Дубай, затвори врати в първите няколко дни след началото на войната.

Директорът на вносителя Крис Бул казва, че шоурумът е особено известен със своята богата гама от модели на Ferrari и Bugatti и продава автомобили на цени от около 250 хиляди до 14 милиона долара.

Бул заяви, че откакто F1rst Motors отново е отворила врати, бизнесът се е свил с около 30%, въпреки че продажбите на автомобили на цена над 1,4 млн. долара са се стабилизирали, а продажбите извън Обединените арабски емирства (ОАЕ) остават стабилни.

„Очевидно е, че по-малко хора минават през входната врата... Но все още успяваме да поддържаме добро ниво на бизнес“, посочва Бул.

Висок марж

Редица марки, включително Lamborghini, Bentley, Ferrari и Jaguar, следят внимателно ситуацията, надявайки се на бърз край на конфликта.

„Това носи много висок марж“, изтъква главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме, визирайки продажбите в Близкия изток по време на брифинг по-рано този месец. Неговата група е собственик на Lamborghini.

Повечето производители на луксозни и премиум автомобили не разпределят маржовете на печалбата по региони, а някои, включително Bentley и Rolls-Royce, вече не публикуват данни за глобалните продажби.

Но Ferrari съобщи, че обемите в Близкия изток съставляват 4,6% от общите продажби на марката за миналата година, повече от продажбите в Китай.

Продажбите на италианския производител на спортни автомобили в региона са стабилни засега, посочва говорител.

Отличителен белег на региона са лимитираните серии, които позволяват на автомобилните производители да начисляват допълнителни разходи за специални дървени облицовки, инкрустации от седеф или дори златни покрития.

През 2024 г. Jaguar Land Rover (JLR) продаде 20 автомобила Range Rover Sport SV от серията Sadaf за около 330 000 паунда всеки - около три пъти повече от началната цена на модела във Великобритания.

Бившият главен изпълнителен директор на Aston Martin Анди Палмър заяви, че по време на своя мандат начело на компанията е обърнал специално внимание на богатите колекционери в Близкия изток, които търсят специални издания.

Сега този бизнес по поръчка в региона е почти замразен, казват представители на индустрията.

„Пълна катастрофа“

Докато продажбите на луксозни коли в САЩ бяха засегнати от несигурността относно американските мита, търсенето в Китай и Европа се сви, оставяйки производителите с малко останали източници на растеж, като някои от тях дори обмислят възможността за намаляване на производството.

Продажбите на Bentley паднаха с 5% през миналата година, въпреки че финансовият директор на автомобилния производител Аксел Девиц заяви по-рано този месец, че компанията все още не вижда необходимост от съкращаване на производството.

„Ако обаче настоящата криза продължи още няколко седмици, мисля, че ще трябва да преразгледаме ситуацията“, предупреждава той.

Главният изпълнителен директор на Lamborghini, Щефан Винкелман, заяви, че компанията е изправена пред много предизвикателства след пандемията от COVID-19, добавяйки, че „няма нов американски пазар, от който можем да се възползваме, за да увеличим обема на продажбите“.

Продажбите в Русия секнаха след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., а пазарът на луксозни стоки в Китай се „срина“, като американските мита засегнаха най-важния пазар на Lamborghini в САЩ.

Сега бизнесът е в застой и в Близкия изток, посочва Винкелман.

За бившия шеф на Aston Martin ситуацията е несравнима с никоя друга.

„За производител на премиум и луксозни автомобили, особено, това е пълна катастрофа“, категоричен е Палмър.