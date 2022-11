Как един туит ще коства на Мъск милиони долари

Един кратък туит наистина може да струва скъпо на Илон Мъск. „Имаме удоволствието да обявим, че инсулинът вече е безплатен", пише в Twitter акаунт с логото на фармацевтичния гигант Eli Lilly. Туитът предизвиква огромен отзвук и според Washington Post предизвиква истинска паника в Eli Lilly. Защото нетърпеливо споделеното послание просто не е вярно.

Акаунтът в Twitter беше украсен с отметка за верификация, която години наред потвърждаваше автентичността на акаунтите на известни личности, политици и компании в социалната мрежа. Но след това Мъск завладя Twitter и въведе нова процедура за печелене на пари с тази верификация – почти от днес за утре. Идеята му: всеки, който се абонира за осем долара на месец, получава отметка - без проверка на самоличността. Този символ прилича точно на символа на официалните, проверени акаунти. Едва когато кликнете върху него, можете да разберете дали отметката е там само защото потребителят е платил за нея.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad.