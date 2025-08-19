IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
OpenAI пуска абонаментен план за ChatGPT за под 5 долара месечно

На този етап абонаментът важи само за индийския пазар

15:53 | 19.08.25 г.
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

OpenAI пусна абонаментен план в Индия на цена от 399 рупии (4,57 долара) на месец, което е най-достъпното предложение на разработчика на ChatGPT досега, докато компанията се опитва да направи експанзия на втория си пазар по брой потребители, пише CNBC. 

Новият план, наречен ChatGPT Go, предоставя разширен достъп до най-новия модел GPT‑5 и други функции на по-ниска цена, се казва в изявление на уебсайта на финансираната от Microsoft фирма.

Ник Търли, който ръководи ChatGPT, посочи в публикация в социалните медии, че планът предоставя 10 пъти повече опции за съобщения, генериране на изображения и качване на файлове, плюс двойно повече памет в сравнение с безплатния пакет.

„Да направим ChatGPT по-достъпен беше ключово искане на потребителите! Първо пускаме Go в Индия и ще се поучим от обратната връзка, преди да разширим пазара в други страни“, добавя Търли.

В момента OpenAI предлага два други платени плана: ChatGPT Plus, който струва 1999 рупии на месец в Индия, или 20 долара в международен план, и най-висококачествения ChatGPT Pro, на цена от 19 900 рупии на месец в Индия, или 200 долара в други страни.

През февруари главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман се срещна с индийския министър на информационните технологии Ашвини Вайшнау и обсъди плана на страната за създаване на нискобюджетна екосистема от изкуствен интелект. Алтман похвали бързото приемане на изкуствения интелект в Индия, наричайки страната важен пазар за компанията.

Най-новият AI модел на компанията GPT-5 беше пуснат по-рано този месец и получи смесени отзиви, като отрицателните доведоха до това, че компанията в крайна сметка възстанови достъпа до наследените модели GPT-4 за плащащите клиенти.

Други конкуренти на OpenAI също са се насочили към Индия и нейната нарастваща база от над 800 млн. интернет потребители, надявайки се да се закрепят на пазара.

Миналия месец, платформата за търсене Perplexity, ползваща изкуствен интелект, обяви, че си партнира с индийската телекомуникационна компания Bharti Airtel, за да предложи на всички клиенти на Airtel безплатен 12-месечен абонамент за Perplexity Pro.

Същия месец Google обяви безплатни едногодишни абонаменти за своя план Google AI Pro за индийски студенти на възраст 18 и повече години.

Последна актуализация: 15:53 | 19.08.25 г.
OpenAI ChatGPT изкуствен интелект
zelka007turbo
преди 21 минути
То и планът от $200 на месец им е губещ , та кво остава за $5 ... :)))
