Adobe не успява да убеди инвеститорите, че може да просперира в AI ерата

Adobe събра 10 хил. маркетолози, режисьори и създатели на съдържание на годишната си конференция тази седмица, за да ги убеди, че софтуерните продукти на компанията се адаптират към изкуствения интелект (AI) и остават най-добрите инструменти за тяхната работа, пише Bloomberg.

Но инвеститорите на Adobe, а не потребителите, са най-скептични относно това, че технологията за генеративен изкуствен интелект няма да наруши бизнеса на компанията с най-продавания софтуер за творчески професионалисти.

Въпреки силната стратегия, Adobe е „изложена на риск от структурен, конкурентен и ценови натиск, обусловен от AI“, пише анализаторът от Citigroup Тайлър Радке.

Акциите на компанията загубиха около една четвърт от стойността си тази година, тъй като инструменти с изкуствен интелект, като модела за генериране на видео Veo на Google, набраха скорост. В интервю за Bloomberg Television по-рано тази седмица главният изпълнителен директор на Adobe Шантану Нарайен заяви, че компанията е подценена, тъй като пазарът е фоксуиран в полупроводниците и обучението на модели с изкуствен интелект.

Поевтиняването на акциите на Adobe отразява това, наблюдавано от други лидери в областта на приложния софтуер, като Salesforce или Workday. При тези компании голяма част от недоволството на инвеститорите се дължи на усещането, че полезното внедряване на AI инструменти отнема повече време от първоначално очакваното в много индустрии.

За сметка на това основният пазар на Adobe за създаване на медийно съдържание се трансформира бързо под влиянието на изкуствения интелект. Въпреки че AI функциите в приложения като Photoshop на Adobe вече са използвани десетки милиарди пъти, много от хитовите инструменти са създадени от някой друг.

Много от новините на Adobe от конференцията тази седмица в Лос Анджелис бяха насочени към това да се гарантира, че създателите, ориентирани към изкуствения интелект, ще останат в платформата ѝ. Компанията вече ще интегрира модели от конкуренти като Google и OpenAI в инструменти като Photoshop. Този ход превръща Adobe в нещо като дистрибутор на изкуствен интелект, купувайки много от другите AI модели, за да ги предлага на собствените си клиенти.

Това е промяна в позиционирането на Adobe по отношение на изкуствения интелект. Компанията отдавна предлага Firefly, собствен AI модел, създаден, за да се избегнат нарушения на авторски права или обидно съдържание. Adobe твърди, че клиентите биха избрали Firefly като по-безопасна алтернатива на моделите на трети страни, като тези на OpenAI.

Но сега „хората се чувстват по-комфортно с идеята, че моделите са обучени на голям брой неща“, коментира Ели Грийнфийлд, технологичен директор на креативния бизнес на Adobe. Много клиенти използват Firefly за работа, която действително ще бъде публикувана, и модели на трети страни за брейнсторминг, добавя Грийнфийлд. Adobe твърди, че остава ангажирана със създаването на свои собствени модели Firefly, които са подходящи за специфични задачи в приложенията ѝ.

Продуктите, базирани на изкуствен интелект, носят на Adobe над 250 млн. долара годишно в момента. Но компанията твърди, че това не обхваща пълното въздействие на технологията и е въвела по-обширна и по-конкретна метрика: приходи, повлияни от изкуствен интелект. Според компанията около 5 млрд. долара от годишните ѝ приходи са повлияни по някакъв начин от изкуствения интелект.

Краткосрочните перспективи за акциите на Adobe са донякъде смесени, но събитието тази седмица все пак беше „още една стъпка към решаване на въпроса за „екзистенциалния риск“, що се отнася до инструментите от AI поколението на пазара“, пише Кърк Матерн, анализатор в Evercore ISI.