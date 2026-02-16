Радо Которов: Пазарът сам започва да уронва основите на Big Tech

Най-доброто за стратегическата независимост идва от чисто пазарни и иновативни мотиви, а не регулаторно. Този коментар направи Радо Которов, съосновател и изпълнителен директор на Guut (със старо име Storied Data), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Може би това за Европа в момента е най-големият урок – докато върви паралелна дискусия как да го направим, виждаме как един пазар сам започва да уронва самите основи на това, което направи Big Tech“, преценява мениджърът на технологичния стартъп.

Которов посочи, че в контекста на глобалната надпревара Европа продължава да се фокусира върху регулациите за сметка на предприемачеството. „И докато Европа дебатира стратегическата си независимост, американският пазар вече прилага AI, който е реална заплаха за бизнес моделите на софтуерните гиганти“, каза още IT eксрпертът.

Според него липсва урокът за компаниите, който засяга самата основа на големия бизнес. „Те отиват там, където са така наречените окопи, които забавят нападателя и дават възможност на големия бизнес да се адаптира“, даде пример IT eксрпертът.

По думите му всеки венчър капиталист се интересува дали една компания може да създаде такъв окоп и дали тя може да разбие окопите на тези, които в момента са доминиращни на пазара. „OpenAI и ChatGPT показаха, че могат да го правят. Това мислене има нужда да се усвои в Европа“, съветва Которов.

Той подчерта, че AI вече подкопава традиционните абонаментни модели и може да сложи край на последния период от развитието на софтуерната индустрия - преминаването от перманентни лицензи към облачни абонаменти (SaaS) и консумативни такси. Которов напомни, че този модел превърна компании като Microsoft и Amazon в Big Tech в компании за трилиони долари.

Според него един от символите на старата технологична ера, който изкуственият интелект е на път да унищожи, е форматът PDF.

„Въпреки че е стандарт за пренос на информация, той е статичен и не позволява истинска преносимост на данните – нещо, което е заложено като право в GDPR“, обясни IT мениджърът.

Которов дава пример с работата на неговата компания с Лондонската фондова борса и инвестиционни посредници в България, където сложните отчети от стотици страници се заменят с интерактивни финансови портфолиа.

„Има огромна разлика между това дали виждате краен резултат (в PDF) или виждате развитие на една инвестиция във времето... PDF не е преносител на данни. Той е статичен формат и в него липсва огромна информация“, отбеляза той.

