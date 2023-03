Партньорът на Apple Foxconn планира завод за 700 млн. долара в Индия

Партньорът на Apple Inc. - Foxconn Technology Group - планира да инвестира около 700 млн. долара в нов завод в Индия, за да увеличи местното производство, подчертавайки ускореното изместване на производството от Китай в условията на нарастващо напрежение между Вашингтон и Пекин, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Тайванската компания, известна и с водещото си подразделение Hon Hai Precision Industry Co., планира да построи завод за производство на части за iPhone на площ от 300 акра в близост до летището в Бенгалуру, столицата на южния индийски щат Карнатака, твърдят източниците, които са помолили да не бъдат назовавани, тъй като информацията не е публична.

Според някои от източниците фабриката може да сглобява и телефони на Apple, а Foxconn може да използва обекта и за производство на някои части за зараждащия се бизнес с електромобили. От Apple отказват коментар.

Инвестицията е един от най-големите единични разходи на Foxconn до момента в Индия и подчертава как Китай рискува да загуби статута си на най-голям производител на потребителска електроника в света. Apple и други американски марки разчитат на своите базирани в Китай доставчици да проучат алтернативни локации като Индия и Виетнам. Това е преосмисляне на глобалната верига за доставки, което се ускори по време на пандемията и войната в Украйна и може да промени начина, по който се произвежда електрониката в световен мащаб.

Председателят на Hon Hai Ян Лиу, който тази седмица се срещна с министър-председателя на Индия Нарендра Моди, не коментира евентуалната инвестиция в Карнатака в изявлението си в събота, в което коментираше и визитата си.

„Пътуването ми тази седмица подкрепи усилията на Foxconn за задълбочаване на партньорствата, за срещи със стари и нови приятели и за търсене на сътрудничество в нови области като разработване на полупроводници и електрически превозни средства", заяви Лиу. „Foxconn ще продължи да общува с местните власти, за да търси най-изгодните възможности за развитие за компанията и всички заинтересовани страни“.

Очаква се новият производствен обект в Индия да създаде около 100 000 работни места. В момента в обширния комплекс за сглобяване на iPhone на компанията в китайския град Джънджоу работят около 200 000 души, въпреки че броят им рязко нараства по време на пиковия производствен сезон.

Производството в завода в Чжънчжоу спадна преди празниците в края на годината поради прекъсвания, свързани с Covid, което накара Apple да преразгледа веригата си за доставки в Китай. Решението на Foxconn е последният ход, който показва, че доставчиците могат да изнесат капацитета си от Китай много по-бързо от очакваното.

„Планът може да предвещава ускорено преместване на Hon Hai от Китай. Според нашите изчисления, след като бъде завършена, тази фабрика би могла да подобри значително доставките на компоненти в Индия и потенциално да увеличи дела на страната в сглобяването на iPhone до 10-15% от сегашните под 5%“, казват Стивън Цън и Шон Чен, анализатори в Bloomberg Intelligence.

В петък няколко правителствени служители, включително заместник-министърът на технологиите на Индия, потвърдиха в Twitter подробности около предстоящия завод, включително че той ще бъде построен скоро и ще създаде 100 000 работни места.

Плановете все още могат да се променят, тъй като Foxconn е в процес на финализиране на инвестициите и подробностите по проекта, твърдят източниците. Също така не е ясно дали заводът представлява нов капацитет или производство, което Foxconn прехвърля от други обекти, като например китайските си съоръжения.



Apple phones to be built in the state soon. Apart from creating about 100,000 jobs, it will create a whole lot of opportunities for Karnataka. Under the visionary leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, we will do our share to make India a $5 trillion economy by 2025. https://t.co/bdcVuVHkvT