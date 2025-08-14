Сгъваемият Honor Magic V5 пристига на българския пазар с интересни AI функции

Новият флагман на Honor – сгъваемият Magic V5, пристига скоро у нас, като ще предлага функции за превод с изкуствен интелект на български. Това обявиха от местния екип на компанията на събитие за медии.

Предварителните поръчки започват на 20 август, а официалните продажби – на 3 септември.

Honor Magic V5, който по-рано беше представен на китайския пазар, привлече вниманието с това, че е най-тънкият сгъваем смартфон в света. В сгънато положение той е дебел едва 8,8 мм, като това важи единствено за модела с цвят слонова кост, който обаче няма да стигне до българския пазар. У нас Magic V5 ще се предлага в други два цвята – черен и златист.

Подобно на други производители на смартфони, и Honor се фокусира активно върху изкуствения интелект, като в новия си модел предлага преводи на български език. Тези преводи ще могат да се извършват както при разговори на живо, така и при телефонни обаждания в реално време (двупосочен превод), както и AI субтитри.

В хардуерен план моделът се отличава с голяма батерия въпреки тънкия си корпус. Тя е силициево-въглеродна и е с капацитет 5820 mAh. Вътрешният екран е 7,95-инчов, а външният – 6,43-инчов, като и двата поддържат работа със стилус. Компанията изтъква, че моделът е подходящ за работа с до три приложения едновременно, което го прави подходящ за работни задачи.

В сърцето на телефона стои чипсет Snapdragon 8 Elite, който се грижи и за достатъчно добра работа и на функциите с изкуствен интелект.

Honor Magic V5 е сертифициран с IP58 и IP59 за защита от прах и вода. Конфигурацията за българския пазар включва 16GB RAM памет, както и 512GB вградена памет.