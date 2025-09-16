Производителят на смартфони Nothing набра 200 млн. долара финансиране

Производителят на смартфони Nothing Technologies, основан преди само пет години, е привлякъл финансиране от 200 млн. долара, за да се опита да разработи следващо поколение устройства с изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

Финансирането от серия C е водено от Tiger Global, като са се включили и досегашни инвеститори в лицето на GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF и Tapestry. Сред новите стратегически инвеститори са Qualcomm Ventures и Ники Камат от Zerodha, гласи изявление на компанията.

Стартъпът, сега оценяван на 1,3 млрд. долара, цели да си изгради роля в създаването на потребителски устройства в AI ерата, коментира съоснователят Кар Пей в съобщение, публикувано в уебсайта на производителя. Компанията ще започне със смартфони, часовници и аудио продукти, преди да премине към умни очила, хуманоидни роботи и електромобили.

„За да достигне изкуственият интелект пълния си потенциал, потребителският хардуер трябва да бъде преоткрит заедно с него“, пише Пей. „За разлика от днешното универсално решение, ще бъдат представени милиард различни операционни системи за милиард различни хора“.

Nothing Technology твърди, че скоро ще открие нов кръг на финансиране от общността. В предишни продобни кръгове тя набра общо 11,5 млн. долара, пише TechCrunch.

До този момент компанията залагаше на диференциация в дизайна и това ѝ служеше добре. Nothing твърди, че по-рано тази година е достигнала 1 млрд. долара общи приходи от продажби. Ранен инвеститор в стартъпа коментира пред медията, че е доволен от траекторията на растеж на компанията и пътя ѝ към рентабилността.

Стартъпът твърди, че до този момент е отделил време за изграждане на верига за доставки и инфраструктура, за да пусне продукт в рамките на месеци и да го доставя по целия свят.

Забележително е, че наскоро пуснатият Phone (3), който има характерния за компанията прозрачен дизайн на телефона, е едва вторият телефон на компанията, получил широко разпространение в САЩ.

Nothing има по-малко от 1% дял от световния пазар на смартфони, но в Индия – най-големия ѝ пазар, успя да завземе 2% дял, сочат данни на IDC. До момента компанията е продала 5,1 млн. бройки, като малко над милион са продадени само през второто тримесечие на 2025 г. IDC твърди, че глобалната експанзия на бранда се случва бавно, като 80% от бройките ѝ са продадени в Азия.