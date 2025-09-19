A1: Samsung е най-предпочитаният бранд на пазара на смартфони в България

Пазарът на смартфони в България остава стабилен, а водещите производители на него са Samsung и Apple. Това разкри на събитие за медии Александър Колев, мениджър „Управление на продуктовото портфолио и аксесоари“ в А1 България.

„Нивата на продажбите, които имахме по време на пандемията, вече са останали на заден план. Между 2023-2025 г. успяхме да възстановим продажбите до тези отпреди пандемията и в някои отношения да ги задминем“, коментира той.

По думите му има промяна в потребителските нагласи и това какво харесват потребителите в своите смартфони. В момента има по-голямо търсене в средния и висок клас смартфони, при които масово навлизат функции с изкуствен интелект (AI), допълни Колев. На този етап обаче потребителите ползват AI предимно за обработка на снимки.

А1 България набюдава спад към интереса на потребителите към ниския клас устройства, както и към 4G смартфоните, за сметка на 5G предложенията. Колев отдава това на факта, че „все повече потребители осъзнават предимствата от по-високите скорости на мрежата“.

Водещи производители

Продажбите на А1 България показват, че Samsung остава пазарен лидер с дял от 36%.

„Компанията има стабилен дял, който отстъпи само с 1-2 процентни пункта през последните години“, коментира Колев. По думите му южнокорейският производител задържа позицията си благодарение на масово търсената и по-евтина А серия, както и заради интереса към S серията и новите сгъваеми устройства, които обаче запазват по-малък обем на продажбите.

Втора по пазарен дял е Apple с 14%, като все повече млади хора се насочват към бранда. А1 наблюдава голям интерес към по-старите модели сред младото поколение. „Хората, които не могат или не искат най-новото устройство, предпочитат по-старите телефони на Apple, вместо да заложат на Android“, допълни Александър Колев.

Xiaomi остава на трета позиция с 13% дял, но китайският производител в последните години се бори с конкуренцията на алтернативни брандове и изпитва трудности.

Марката, към която А1 вижда по-голям интерес през последните години, е Honor (11% дял). „Брандът се развива много добре и всяка година удвоява пазарния си дял. Това се дължи на доброто съотношение цена/качество“, посочи Колев.

Motorola остава на пета позиция в класацията на А1 по пазарни дялове с 10%, като най-предпочитаните модели на бранда са в ниския и средния клас. След това се нарежда китайската Realme с 5% дял, която също завоюва добри позиции в ниския клас. TCL е последна в класацията с 4%. Сегментът "Други производители" обхваща 7%, сочат данните на А1 България.