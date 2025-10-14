Samsung отчете най-голямата си тримесечна печалба от над три години

Samsung Electronics отчете най-голямата си тримесечна печалба от повече от три години – знак за доброто търсене на чипове за изкуствен интелект (AI), въпреки че инвеститорите, които се надяваха на високи резултати, продадоха част от акциите на компанията на фондовата борса, пише Bloomberg.

Цената на книжата на технологичния гигант се понижи с 2,1% в Сеул, след като по-рано се радваше на повишение. Това се случи, след като Samsung отчете по-добър от прогнозирания ръст на оперативната печалба с 32% до 12,1 трлн. вона (8,5 млрд. долара) за тримесечието до края на септември, докато приходите ѝ са нараснали с близо 9%.

Слабата реакция на пазара отразява отчасти високите очаквания към глобалния лидер в чиповете с памет (HBM), които са основен компонент на ускорителите и центровете за данни на Nvidia. Най-голямата южнокорейска компания е повишила пазарната си стойност с повече от 60% от юни, подкрепена от признаци на възстановяване в ключовия сегмент за полупроводници.

Скорошният борсов ръст на Samsung подчертава увереността в устойчивостта на търсенето на AI сървъри и чипове, докато технологичните компании се борят да изградят и натрупат изчислителна мощ. Това подсказва, че инвеститорите залагат на шанса компанията да си възвърне позициите в сегмента за памет, загубени в полза на SK Hynix след години на неуспехи.

Компанията ще представи пълния си финансов отчет, включващ нетната печалба и разбивка по подразделения, на 30 октомври.

Подобно на голяма част от технологичния сектор, Samsung се опитва да се възползва от очаквания бум на изкуствения интелект в следващите години. Тя записа напредък с най-новите си HBM чипове, като си осигури поръчка от Advanced Micro Devices, докато очаква окончателно одобрение за HBM3E чиповете си от Nvidia.

„Оперативната печалба на Samsung беше много по-голяма, отколкото се очакваше“, коментира Санджив Рана, ръководител на отдела за проучвания в CLSA Securities Korea. „Доставките на HBM се възстановяват, увеличавайки се със 70% до 80% спрямо предходното тримесечие, като има вероятност размерът на отписванията в бизнеса с поддоставки да е бил много по-малък от очакваното.“

Този месец Samsung и SK Hynix сключиха споразумения за доставка на чипове за проекта Stargate на OpenAI. Прогнозата им за търсенето е над два пъти по-голяма от настоящия глобален HBM капацитет, което подчертава огромния мащаб на Stargate и ускоряващото се глобално развитие на изкуствения интелект.

Това, заедно с нарастващите цени на чиповете с памет, наскоро накара десетки анализатори да повишат целевите си цени за Samsung.