Honor работи по нов смартфон със сгъваема роботизирана камера

Китайският производител на смартфони Honor обяви, че разработва смартфон с камера, която се сгъва и разгъва от устройството с помощта на роботизирана ръка, пише CNBC.

Компанията твърди, че планира да сподели повече подробности за модела на Световния мобилен конгрес в Баселона в началото на следващата година.

Устройството ще бъде най-новият китайски продукт в категорията за потребителска електроника, който ще се опита да разтърси хардуерния дизайн, познат от десетилетия, интегрирайки изкуствен интелект.

По-рано базираната в Пекин компания Roborock започна да продава роботизирана прахосмукачка с рамо, което се сгъва отгоре и комбинира изкуствен интелект със сензори за откриване на препятствия, които сгъваемият елемент трябва да отстранява.

Honor нарича продукта „телефон робот“ и твърди, че ще включва изкуствен интелект, но не предоставя конкретни подробности.

Компанията твърди, че въвежда инструменти с изкуствен интелект, които помагат на потребителите на смартфони да сканират китайски сайтове за електронна търговия за персонализирани оферти за пазаруване, бързо наемане на такси или за получаване на съвети как да позиционират по-добре камерата за снимка.

Ходът е част от плана на Honor да похарчи 10 млрд. долара през следващата година за трансформацията си в компания за устройства с изкуствен интелект.