Apple пуска нови модели MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro

Apple обяви нови модели MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro с актуализирания чип M5, който им позволява да работят по-бързо от предшествениците си, пише CNBC.

Новите модели MacBook Pro са със стартова цена от 1599 долара и ще бъдат пуснати в продажба от 22 октомври. 11-инчовият iPad Pro започва от 999 долара. Най-новата версия на Apple Vision Pro, която включва Dual Knit Band, ще се предлага на начална цена от 3499 долара.

Новите устройства, които веднага са пуснати за предварителни поръчки в САЩ, са най-новите попълнения на Apple в есенния ѝ каталог с продукти.

Компанията пусна моделите iPhone 17 и Apple Watch Series 11 през септември. Обикновено след това Apple предлага актуализирани лаптопи, iPad или други устройства през октомври.

Тримесечието до края на декември е най-голямото за Apple по приходи от продажби, благодарение на празничното и коледното пазаруване. Ето защо компанията обикновено актуализира най-продаваните си продукти през есента. Тази година това е и първото пълно тримесечие с продажби на iPhone 17.

Новината беше обявена в момент, в който анализаторите от Wall Street следят отблизо новите продукти на Apple, за да видят дали компанията повишава цените или поема разходите, свързани с обявените и потенциалните мита на президента Доналд Тръмп, особено върху чиповете и Китай.

Въпреки че iPad и MacBook не са толкова важни за Apple, колкото продажбите на iPhone, те остават огромна част от бизнеса ѝ.

Apple отчете продажби на iPad за 6,58 млрд. долара за тримесечието до края на юни, което е с 8% намаление на годишна база. Компанията отдава това на неблагоприятни сравнения с тримесечието на предходната година, когато бяха пуснати новите iPad Pro.

Продажбите на Mac през тримесечието до края на юни достигнаха 8,05 млрд. долара, което представлява увеличение с 15% на годишна база. По-рано тази година Apple пусна нова версия на това, което определя като най-продавания си лаптоп - MacBook Air.

Apple никога не е публикувала данни за очилата Vision Pro, но те са включени заедно с продажбите на Apple Watch и AirPods в звеното на компанията за носими устройства и други продукти. Анализатори смятат, че приходите на компанията от Vision Pro са незначителни.

MacBook, iPad и Vision Pro, взети заедно, носят значително по-малка част от приходите на Apple от iPhone, които представляват над 47% от приходите на компанията през тримесечието до края на юни, малко под 45 млрд. долара. Анализаторите от Wall Street са склонни да се фокусират върху продажбите и растежа на iPhone, а не върху вторичните продуктови линии на компанията.