Samsung ще представи първия си двойно сгъваем телефон на среща на високо ниво в Южна Корея

Samsung Electronics ще представи дългоочаквания си двойно сгъваем смартфон, когато световните лидери и други високопоставени лица се съберат на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея по-късно този месец, пише Bloomberg.

Това ще бъде първото устройство на компанията с две панти, позволявайки му да работи или като традиционен смартфон, или като значително по-голям таблет, когато е напълно разгънат. Телефонът ще бъде показан на изложба на авангардни корейски технологии в кулоарите на многостранната среща на върха, твърдят запознати с въпроса.

За Samsung събитието в Кьонджу ще осигури глобално внимание към продукт, който компанията се надява да утвърди репутацията ѝ на инженерен пионер. Наред с Huawei Technologies, Samsung е водещ разработчик на сгъваеми смартфони. Huawei представи първото в света двойносгъваемо устройство в Китай миналата година. Сега корейската компания има възможността да изведе този формат на световно ниво.

Участниците в събитието този месец вероятно няма да имат право да докосват новия модел, тъй като се очаква той да бъде изложен зад стъкло, допълва източникът, който е пожелал да остане анонимен, тъй като планът не е публичен. Очаква се пълната търговска премиера на пазара на двойно сгъваемия телефон да последва по-късно тази година.

Пазарът на сгъваеми смартфони се разви, откакто Samsung стана пионер в този сегмент през 2019 г. Нишовият пазар сега е конкурентно пространство, като всеки китайски производител на телефони се бори за дял.

Сгъваемият модел на Samsung от седмо поколение тип „книга“ – Galaxy Z Fold7, беше пуснат през юли и се доказа като успешен сред потребителите благодарение на по-тънкия си и по-лек дизайн. В бъдеще се очаква конкуренцията да се засили, тъй като Apple планира да представи първия си сгъваем iPhone през следващата година.