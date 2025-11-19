Нидерландия връща контрола върху Nexperia на китайския ѝ собственик

Нидерландското правителство е преустановило правомощията си върху производителя на чипове Nexperia, връщайки контрола на китайския му собственик. Това може да успокои противопоставянето с Пекин, което започна да възпрепятства автомобилното производство по целия свят.

Заповедта, която даде на Нидерландия правомощия да блокира или преразглежда решения, взимани от базираната в Наймеген Nexperia, беше отменена като „проява на добра воля“, заяви министърът на икономиката Винсент Кареманс в сряда. По думите му дискусиите с китайските власти продължават.

„Групата Nexperia в момента не показва признаци за продължаване на поведението, което доведе до моята заповед, нито намерение да го направи“, каза министърът в писмо до парламента в сряда.

Нидерландия прилагаше надзорни правомощия върху Nexperia заради опасения, че действията на Wingtech Technology Co. – китайският собственик на производителя на чипове, рискуват да попречат на дейността на компанията. Nexperia е последният производител с европейски производствен капацитет за т. нар. „стари“ чипове, които са от решаващо значение в автомобилния сектор и сектора на потребителската електроника.

Говорител на Wingtech отхвърли „обвиненията“ на нидерландското правителство за предполагаемо лошо управление и заяви, че „не са предоставени доказателства“. Nexperia не е отговорила веднага на имейл със запитване за коментар от Bloomberg.

По-рано този месец медията съобщи, че Нидерландия е готова да предприеме тази стъпка, ако има потвърждение за износа на чипове от завода на компанията в Китай. По думите на Кареманс сега налице е „предпазлив оптимизъм“, че доставките на чипове Nexperia наистина ще се възобновяват.

Въпреки отмяната Nexperia все още има задължението да предоставя информация на правителството относно трансферите на производствени ресурси или интелектуална собственост, съобщи министерството на икономиката.

Този ход бележи значително намаляване на ескалацията в спора, който подчерта международния характер на веригите за доставки и нарастващото влияние на Пекин върху световната икономика. Спорът заплашваше да наруши работата на редица автомобилни производители от Honda до Volkswagen.

Кареманс отприщи спора в края на септември, като се позова на закон от времето на Студената война, за да получи правомощия върху вземането на решения в Nexperia за една година. Китайското правителство отвърна на удара, като наложи ограничения за износ на компоненти от съоръжението на компанията в Гуандун, което сглобява чипове от пластини, произведени в Европа, и отговаря за около половината от обемите ѝ преди спора.

Обратът в политиката от страна на нидерландското правителство беше предприет след пробив в преговорите по-рано този месец, в които участваха представители и на двете страни, както и на Германия, Европейския съюз и САЩ. За да помогне за разрешаването на ситуацията, Пекин се съгласи да облекчи ограниченията за износ от китайския завод на Nexperia, най-големият по рода си в света.

Нидерландското министерство на икономиката тази седмица изпрати делегация в Пекин, за да договори „взаимно приемливо решение“, според изявление на министерството.