Apple представи MacBook Neo, най-достъпния си лаптоп досега

В продължение на години най-евтиният лаптоп Mac струваше 999 долара. В сряда Apple намали тази цена почти наполовина.

Компанията представи MacBook Neo – цветен, лек лаптоп, задвижван от чип от класата на iPhone, който е най-достъпният лаптоп на компанията досега, предаде CNBC.

Пускането на пазара е кулминацията на тридневна хардуерна кампания, в рамките на която вече бяха обновени iPhone 17e, iPad Air и цялата линия MacBook Pro.

С цена от 599 долара MacBook Neo е първият специално предназначен бюджетен Mac на Apple от повече от десетилетие и най-ясният опит досега да се конкурира с Chromebook на Google и компютрите с Windows от входно ниво, които преобладават в класните стаи и доминират на пазарите за първоначални купувачи.

„Просто няма друг лаптоп като него“, заяви Джон Тернус, старши вицепрезидент на Apple по хардуерно инженерство, в изявление.

Лаптопът има 13-инчов дисплей, лек метален корпус с тегло 1,2 кг и цветно покритие, което му придава по-достъпен и потребителски ориентиран вид в сравнение с останалите модели лаптопи на Apple.

Той предлага до 500 нита яркост – на равнището на MacBook Air – заедно с два USB-C порта и жак за слушалки. Базовият модел се предлага с 256 гигабайта памет, а версията, която струва със 100 долара повече, удвоява тази капацитет и има Touch ID.

Снимка: Bloomberg

Apple предлага и отстъпки за образователни институции.

MacBook Neo ще бъде достъпен за предварителна поръчка в сряда и ще се продава от 11 март. Apple заяви, че батерията му издържа до 16 часа, а лаптопът се предлага в цветове индиго, розово, цитрус и сребристо, с двойни странични високоговорители. MacBook Air има 18 часа живот на батерията.

Нискобюджетният MacBook на Apple вече беше публична тайна към момента на пускането му на пазара.

Във вторник Apple за кратко публикува регулаторна документация за устройството — модел A3404 — на страницата си за съответствие с изискванията на Европейския съюз, преди да я премахне, потвърждавайки ефективно това, което вече беше широко очаквано: предстои пускането на по-евтин MacBook.

За разлика от MacBook Air и Pro, които работят с процесори от серията M на Apple, Neo използва чип A18 Pro – същата серия силициеви чипове, които захранват iPhone. Това дава възможност на Apple да понижи цената драстично, дори и да е с по-малка процесорна мощност от останалите модели Mac.

Въпреки че работи с чип от класа iPhone, Neo все пак използва пълната операционна система macOS, която се намира в цялата гама лаптопи на Apple.

През цялата седмица Apple представяше по-бързи чипове, повече памет и Apple Intelligence, внедрени по-дълбоко в цялата си продуктова гама, включително и в по-евтините устройства.

Neo въвежда същия подход в част от пазара, която Apple отстъпваше в продължение на години – студенти, домакинства с ограничен бюджет и многото iPhone потребители, които никога не са притежавали Mac.

Компанията заяви, че устройството може да изпълнява задачи, свързани с изкуствен интелект, до три пъти по-бързо от лаптопите с Windows.

Приходите от Mac спаднаха с почти 7% до 8,39 млрд. долара през празничния тримесечен период в сравнение с предходната година, като не оправдаха очакванията на анализаторите за продажби от около 9 млрд. долара. Натискът идва в момент, в който Apple повишава цените на останалите си лаптопи.

Във вторник цените на MacBook Air бяха вдигнати с 100 долара, като 13-инчовият модел M5 вече се продава от 1099 долара, а 16-инчовият MacBook Pro с M5 Max поскъпна с 400 долара до 3899 долара.