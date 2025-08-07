Секторът на бизнес услугите в България се разширява с 0,7% през май

Общият индекс на производството в областта на бизнес услугите в България през май се повишава с 0,7% спрямо април, става ясно от предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо година по-рано статистиката регистрира увеличение с 1,9% на календарно изгладения индекс на производството в областта на Бизнес услугите.

Източник: НСИ

През май на месечна база НСИ отчита нарастване в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3,8%, „Операции с недвижими имоти“ - с 3,7%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 1,1%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 0,5%.

Намаление се наблюдава в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1,5%, докато при сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ се запазва нивото от април.

Източник: НСИ

На годишна база увеличение на производството НСИ регистрира в: „Операции с недвижими имоти“ - с 10,7%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1,5%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 0,8%. Понижение се наблюдава в секторите: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 0,4%.

Източник: НСИ