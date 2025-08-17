Швейцарските производители на часовници бързат да изпреварят крайния срок за митата на Тръмп

С наближаването на крайния срок за въвеждане на митата от САЩ швейцарският производител на часовници DuBois et fils побързал да изпрати пет луксозни часовника на стойност хиляди долари всеки в САЩ. До сряда компанията беше блокирала поръчките на своя сайт в САЩ. Сега главният изпълнителен директор Томас Щайнеман изчислява увеличенията на цените, които ще трябва да направи, пише Ройтерс.

Тежката седмица за швейцарския часовникар, след като американският президент Доналд Тръмп наложи изненадващо мито от 39% върху вноса от европейската страна, подчертава как големите и малките компании са принудени да се приспособят и да преструктурират дейността си под натиск.

DuBois et fils, основана през 1785 г., ускори доставките в понеделник от завода си в Мутенц близо до Базел, за да премине през митницата преди влизането в сила на американското мито върху вноса от Швейцария.

Ставката от 39%, която е по-висока в сравнение с основното мито от 10% от април, влезе в сила в 4 ч по Гринуич в четвъртък, след като швейцарският президент се върна от извънредно посещение във Вашингтон без споразумение.

„За часовникарския сектор това е огромно бедствие“, казва Щайнеман и допълва, че блокирал поръчките от САЩ, защото цените трябва да бъдат преизчислени, за да се отчетат митата. Фирмата няма да поеме удара“, допълва той.

„САЩ бяха голям двигател през последните две години. Сега това унищожава голяма част от бизнеса“, отбелязва Щайнеман.

Цените му в САЩ ще се повишат. Часовникът DuBois DBF008, например, вероятно ще поскъпне от 10 800 долара на 14 500 долара. САЩ представляват около 15% от продажбите в света на DuBois, която продава директно на американските потребители.

По-широката швейцарска часовникарска индустрия изпитва затруднения, планира увеличение на цените, спира поръчките от САЩ и търси алтернативни пазари за скъпите си ръчно изработени часовници. Страната е дом на марки като Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer, притежавана от LVMH, Swatch, притежавана от Omega, и IWC Schaffhausen, притежавана от Richemont.

По данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия САЩ имат дял от 17% от общия износ на часовници от Швейцария, възлязъл на 26 млрд. швейцарски франка (32 млрд. долара) миналата година. Износът за САЩ е нараснал през април, тъй като часовникарите са ускорили доставките преди първия краен срок за въвеждане на митата.

„Загуба за САЩ“

В комбинация с по-слабия долар спрямо швейцарския франк увеличението на митата ще направи швейцарските часовници средно с около 65% по-скъпи за средностатистическите американски клиенти, счита Амарилдо Пило, собственик на часовникарската компания Pilo & Co.

Той казва, че много марки вече са изпратили предварително някои продукти в САЩ, но предупреди, че това не е дългосрочно решение. САЩ са били пазар, върху който всички са се съсредоточили през последно време и са искали да го развиват, допълва Пило.

„Личното ми мнение е, че американците вече няма да купуват часовници в САЩ“, казва Пило, който е и основател на Павилиона на независимите швейцарски производители на часовници, който представлява 28 независими марки.

„Но тези, които ги искат и харесват часовници, ще ги купуват от другаде. Честно казано това е загуба за САЩ“, счита той.

Налагането на мита е по-широка атака срещу Швейцария, дори и преговорите да продължат с надеждата, че в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение. Тръмп твърди, че митата са необходими, за да се елиминират изкривяванията в областта на търговията и да се върне производството в САЩ.

„Въздействието върху швейцарската икономика може да бъде много силно“, смята Джон Пласард, партньор и ръководител на инвестиционната стратегия в Cite Gestion Private Bank. Анализатори оценяват, че митата може да понижат растежа на швейцарския брутен вътрешен продукт с 0,3% до 0,6% през следващата година.

„Бих казал, че това ще намали наполовина потенциалния растеж. Така че непрякото въздействие може да бъде по-висока безработица в швейцарската икономика“, казва Пласард.

„Край на играта“

В магазина за луксозни часовници на Саша Давидоф в Женева цари шок. Мнозина в страната очакваха сделка, която е подобна или по-добра от митото от 15%, налагано на повечето вносни стоки от Европейския съюз. Швейцария е извън блока.

„В момента изживяваме кошмара, който се надявахме да не се сбъдне. Събуждаш се сутринта и си казваш: „Не, това не е истина“, коментира Давидоф пред Ройтерс и допълва, че митото от 39% е тежък удар за износа.

„За нас това е нещо като „край на играта“. По същество това напълно прекъсва възможността за износ на луксозни часовници на американския пазар“, отбелязва той.

Въпреки това Давидоф изрази надежда, че положението в крайна сметка ще се разреши.

„Мисля, че това просто ще бъде труден период, през който по същество ще трябва да поставим целия американски пазар на пауза и да се съсредоточим върху продажбите на вътрешния пазар“, допълва той.