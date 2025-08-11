Регионът на ЦИЕ - конкурентен с повече фондове и инвестиции

Инвестиционната среда в Централна и Източна Европа показва „оптимизъм с внимание“ – повече сделки, затворени рундове и интерес към сектори като технологии, дигитализация, изкуствен интелект и производство. Това коментира Валентина Костова, старши инвестиционен сътрудник в BlackPeak Capital, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Регионът е доста конкурентен. Има повече фондове и повече инвестиции. Спрямо световното равнище мога да кажа, че тук има оптимизъм, но предпазлив оптимизъм“, каза Костова. Тя посочи, че приемането на България в еврозоната ще подобри кредитния рейтинг на страната, ще намали транзакционните разходи и ще привлече нови инвеститори, макар и с риск от нарастваща конкуренция.

Костова ктоментира последната инвестиция на фонда – придобиването на значителен миноритарен дял в румънската компания Affinity Life Care, която е водеща верига домове за възрастни хора в Букурещ. Компанията оперира три локации в централната част на румънската столица и предлага интегриран модел на грижа – от ежедневна помощ до рехабилитация и физиотерапия.

Фондът планира да подкрепи Affinity Life Care в разширяването на мрежата както в столицата, така и в други румънски градове,

Размерът на инвестицията остава конфиденциален, но се вписва в диапазона от 5 до 15 милиона евро. Освен капитал, Black Peak Capital ще предостави и експертиза в областта на корпоративното управление, подбор на ключови кадри и стратегическо развитие.

Според Костова застаряващото население и липсата на достатъчна съвременна инфраструктура правят сектора все по-перспективен в региона. Тя прогнозира ръст в търсенето на подобни услуги, следвайки тенденциите в Западна Европа, където този пазар е значително по-развит.

Фондът отчита положителни резултати от скорошните си проекти в Сърбия, Словения и България. Сред последните сделки е придобиването на дял в сръбската верига кафетерии, която управлява над 50 локации в Сърбия и Черна гора. Целта е тройно увеличение на мрежата и евентуално навлизане на българския пазар.

Друг ключов проект е словенската компания за разсрочени плащания LimPay, работеща в сегмента „Buy Now, Pay Later“. Гостът отбеляза, че дигиталният модел на услугата и бързото обслужване я правят особено подходяща за регионалните пазари.

В България фондът остава активен инвеститор в Wiser – обединение на няколко IT компании с над 500 служители, както и във врачанската „Интелигентни системи за сигурност“, която произвежда електромеханични компоненти. Плановете включват разширяване на производствения капацитет и излизане на нови пазари.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.