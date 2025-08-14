Британската икономика е нараснала повече от очакваното през второто тримесечие

Икономиката на Великобритания се е представила по-добре от очакваното през второто тримесечие на годината, предлагайки известно облекчение за министъра на финансите Рейчъл Рийвс, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 0,3% в периода от април до юни, съобщи в четвъртък Националната статистическа служба (ONS). Този резултат надминава прогнозата за ръст от 0,1% както на икономистите от частния сектор, така и на Английската централна банка (АЦБ). Само през юни производството се е повишило с 0,4% - двойно повече от очакванията - след скромни спадове през предходните два месеца.

Данните сочат, че икономиката се е задържала стабилна през този период, въпреки че бизнесът и потребителите бяха засегнати от увеличението на данъка върху заплатите на стойност 26 млрд. паунда (близо 30 млрд. евро), от ускоряването на инфлацията при регулираните цени, като например тези на енергоносителите, повишените данъци върху покупките на жилища, както и от митата върху вноса на американския президент Доналд Тръмп.

Растежът от 0,7% през първото тримесечие беше изкуствено подсилен от производителите, които се опитваха да изпреварят американските налози.

Последните икономически данни допълнително затрудняват решението на централната банка да продължи да намалява лихвените проценти от настоящите 4%. Доклад от вторник показа, че икономиката на страната е загубила по-малко работни места, отколкото се смяташе първоначално, откакто Рийвс обяви увеличаването на данъците през октомври миналата година. Трейдърите вече не очакват по-нататъшно облекчаване на паричната политика през тази година и предвиждат, че разходите по заемите ще се стабилизират на ниво 3,5% през следващата година.