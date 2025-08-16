Италия настига Великобритания по БВП на глава от населението

През последното десетилетие икономиката на Великобритания е загубила предимството си пред тази на Италия и е изостанала още повече от икономиката на Франция, става ясно от данни за брутния вътрешен продукт на глава от населението, които разкриват рязко изоставане, подхранвано от ръста на населението, ускорената инфлация и слабия растеж.

Констатациите са предупредителни лампи за правителството на британския премиер Киър Стармър, като данните разглеждат колко икономически принос има всеки жител, а не съвкупното производство, като показател за жизнения стандарт, който Лондон обеща да подобри. БВП на глава от населението е в застой миналата година, когато мандатът на лейбъристите стартира. През 2023 г. този показател спадна.

Италия, която дълго време беше символ на европейска икономическа стагнация, почти напълно е преодоляла разликата с Обединеното кралство, която беше около 4000 долара на глава от населението точно преди гласуването за Brexit през 2016 г., показват данни на Международния валутен фонд (МВФ).

Тогава Обединеното кралство беше приблизително на същото ниво като Франция. Сега, с БВП на глава от населението от 54 556 долара, Великобритания е само с 500 долара пред Италия и изостава с близо 1700 долара от Франция.

„Неотдавнашното сближаване между Обединеното кралство и Италия е доста поразително и изглежда е по-скоро се отнася до по-слабото представяне на Обединеното кралство, отколкото до подобрение на Италия“, коментира Андрю Гудуин, главен икономист в Oxford Economics. „Подозирам, че този тип сближаване остава малко незабелязано, защото сме склонни да разглеждаме БВП в абсолютни стойности, а това представя много различна история от статистиката на глава от населението, защото демографските данни на Обединеното кралство и Италия са много различни“, добавя той.

През последното десетилетие икономиката на Великобритания премина от криза в криза, включително противоречивия вот за напускане на Европейския съюз (ЕС) през 2016 г., пандемията от коронавирус и последвалата ускорена инфлация, която доведе до по-голямо покачване на цените във Великобритания, отколкото във Франция и Италия. В същото време страната преживя голям ръст на населението, подхранван от рекордни нива на миграция, но това не успя да ускори растежа на БВП.

Населението на кралството се е увеличило с около 5% между 2015 и 2023 г., като официалните прогнози сочат, че оттогава са добавени още 1 милион души. Това превърна имиграцията основен проблем за избирателите и засили подкрепата за партията „Реформирай Великобритания“ на Найджъл Фараж, която води пред Лейбъристката партия на Стармър в социологическите проучвания от месеци.

Последните данни показаха, че икономиката на Обединеното кралство се е представила по-добре от другите страни от Г-7 с растеж от 1,1% през първата половина на годината, но нещата не са толкова добре, когато се включи и корекцията спрямо населението.

БВП на глава от населението отчита минимален ръст през второто тримесечие, спрямо времето преди пандемията, докато икономиката като цяло е с около 5% по-голяма.

Томаш Виеладек, главен европейски икономист в T. Rowe Price, заяви, че „отличният микс от устойчив растеж на Италия“, ръстът на населението на Обединеното кралство и ускорената инфлация при последната страна са движещите сили на тенденциите.

„Великобритания продължава да има инфлационни нива над целта. Цените на енергията в Италия отново са много ниски“, посочва той.

Сред петте най-големи европейски икономики, само Германия отчита по-малък ръст на БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност от 2015 г. насам в сравнение с Великобритания, въпреки че първата остава най-силната икономика на тази база. Обединеното кралство отчита 5% растеж през този период, в сравнение с 13% за Италия и 4% за Германия.

Великобритания превъзхожда Италия по ръст на БВП на глава от населението през по-голямата част от предишното десетилетие, когато дълговата криза в еврозоната засегна региона. Икономиката на Италия обаче се справи по-добре с пандемията и също така беше по-силна в годините след нея, което доведе до свиване на разликата до почти нула.

Джордж Бъкли, главен икономист за Обединеното кралство и еврозоната в Nomura, заяви, че данните може отчасти да се дължат на по-големия брой мигранти, пристигащи във Великобритания, чиято цел не е да работят, като например учащи се придружители на други членове на семейството.

„Това по-добро представяне на Италия в сравнение с Великобритания е по-скоро на глава от населението, отколкото директно – през шестте години 2021-26 г. растежът на Обединеното кралство е по-силен от този на Италия през четири от тях по отношение на съвкупния реален БВП, докато Италия е по-силна от Обединеното кралство през всички тези години на глава от населението“, изтъква Бъкли.

Той смята, че това може да отразява и допълнителните разходи в Италия, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС след пандемията.