Войната с Иран донесе спад на израелската икономика през второто тримесечие

Икономиката на Израел е отбелязала спад през второто тримесечие, тъй като 12-дневната война на страната с Иран наложи пълно спиране на дейността на много предприятия, пише Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт е намалял с 3,5% на годишна база, сочат сезонно коригирани данни на израелското Централно статистическо бюро, публикувани в неделя. Това е по-ниско ниво от средната прогноза за растеж от 0,2% на шестима икономисти, участвали в допитване на Bloomberg.

Израел предприе изненадваща атака срещу Иран на 13 юни в опит да нанесе щети на ядрената програма и на други военни съоражения на Ислямската република, които според него са се превърнали в „екзистенциална заплаха“. Иран отвърна с балистични ракетни нападения, които принудиха много израелци да потърсят убежище.

Войната в Иран е оказала най-голямо влияние върху разходите за лично потребление, които са спаднали с 4,1%, и на брутното фиксирано формиране на капитал, което се е свило с 12,3%, съобщи Централното статистическо бюро.

Израелската централна банка прогнозира растеж от 3,3% за годината, а Министерството на финансите понижи прогнозите си за годишния растеж до 3,1% миналата седмица. За да постигне тези цели, икономиката ще трябва да се възстанови значително през втората половина на годината макар Израел да заявява, че се готви да превземе град Газа през следващите седмици „с цел да победи „Хамас“.

Операцията може да принуди 1 млн. палестинци да напуснат домовете си и ще изисква мобилизиране на десетки хиляди запасняци, което ще създаде допълнително предизвикателство пред икономиката на страната.