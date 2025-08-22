Най-богатата жена в Източна Европа затвърждава контрола си върху PPF Group

Най-богатата жена в Източна Европа Рената Келнерова затвърди контрола си върху конгломерата PPF Group, изкупувайки дела на сина на покойния основател на инвестиционната компания.

Петр Келнер-младши се е съгласил да продаде своя 10-процентен дял в PPF на Келнерова – вдовицата на баща му – и трите ѝ дъщери за неназована сума. С това общата им собственост върху компанията нараства на 100%, се казва в становище на PPF, цитирано от Bloomberg. Сделката се осъществява чрез покупка на собствени акции и трябва да бъде завършена окончателно тази година.

Келнерова и семейството ѝ поеха контрола върху PPF Group след смъртта на Келнер в катастрофа с хеликоптер през 2021 г. PPF Group притежава 41,7 млрд. евро в предимно европейски активи към края на миналата година, включително финансови услуги, телекомуникации, електронна търговия, медии и недвижими имоти.

Смяната на собствеността следва серия от излизания от инвестиции, които доведоха до рекордна печалба за миналата година, както и промяна в ръководството на компанията.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg нетното състояние на семейството се равнява на 17,6 млрд. долара, което е ръст от 28% от началото на годината.

Въпреки че от PPF Group не разкриват стойността на 10-процентния дял на Келнер-младши, от в. Hospodarske Noviny цитират запознати, според които сумата може да е в размер на около 40 млрд. крони – 1,9 млрд. долара.