Празни офиси, изгубени поръчки: Индийският диамантен хъб спря работа преди по-високите мита на САЩ

Суратската диамантена борса, считана за най-големия офис комплекс в света, която по размер надминава дори Пентагона и символизира нарастващите търговски амбиции на Индия, е зловещо тиха, като работят едва няколко трейдъри, пише Ройтерс.

Причината – бизнесът е в застой, а перспективите са мрачни.

Износът на диамантената индустрия на Индия вече достигна 20-годишно дъно поради слабото търсене от Китай, а сега и по-високите мита при американския президент Доналд Тръмп заплашват да прекъснат достъпа до най-големия ѝ пазар, който представлява почти една трета от годишните доставки на скъпоценни камъни и бижута на стойност 28,5 млрд. долара.

В Сурат, където се шлифоват и полират над 80% от суровите диаманти в света, поръчките започнаха да намаляват, тъй като американските мита разклатиха доверието на купувачите.

Докато по-малките износители имат по-малко варианти да смекчат удара, някои по-големи играчи планират да преместят част от дейността си в страни като Ботсвана, която е изправена пред по-ниско американско мито от 15%. Американските мита от 25% за Индия се удвоиха на 27 август.

„В режим на изчакване сме до края на август, но може да увеличим производството в Ботсвана, ако това продължи“, казва Хитеш Пател, управляващ директор на Dharmanandan Diamonds, която очаква американските мита да намалят годишните ѝ приходи с 20-25%.

Шаунак Парик, заместник-председател на Съвета за насърчаване на износа на скъпоценни камъни и бижута, коментира, че индустрията реагира също на по-бавния темп на търсенето, като намалява работните дни и часове.

В Суратската диамантена борса са продадени над 4700 офиса, а по-малко от 250 се използват, като редица компании преосмислят плановете си да се установят там, заяви представител на борсата, пожелал да остане анонимен.

Собственикът на компания за диаманти, базирана в Мумбай, който купил площи в борсата миналата година, заяви, че е отложил плановете си за преместване.

„Американските мита вече разтърсиха нашия бизнес и не искаме да си причиняваме допълнителни главоболия с преместване от Мумбай в Сурат“, коментира собственикът, пожелал да остане анонимен, за да не назовава компанията си.

През декември 2023 г., при откриването на Суратската диамантена борса, построена върху площ от над 622 хил. кв. м, надминаващи площта от 603 хил. кв. м на Пентагона, премиерът Нарендра Моди я приветства като символ на „силата и новата решителност на нова Индия“.

Обширната борса, която се състои от девет взаимосвързани кули, всяка от които на 15 етажа и с блестящи стъклени фасади, приютява банки, митнически служби, трезори и мол за бижута, проектиран като център на световната диамантена индустрия.

Малко блясък върпреки върховия сезон

По това време на годината работниците в Сурат обикновено увеличават производството, за да отговорят на ръста на поръчките от САЩ преди Коледа и Нова година. Но тази година много занаятчии са несигурни дали изобщо ще имат работа.

„Търсенето намаля толкова много, че диамантените пакети, които се продаваха за 25 хил. рупии (285,84 долара) миналата година, сега едва достигат 18 хил.“, казва Шайлеш Мангукия, който управлява цех за рязане и полиране в Сурат, втория по големина град в родния щат на Моди Гуджарат в Западна Индия.

Мангукия отбелязва, че е намалил служителите си наполовина до 125 души.

Парик от GJEPC казва, че при липса на търговско споразумение между Индия и САЩ за намаляване на митата, между 150 хил. и 250 хил. души може да загубят работата си.

Засегнати от митата, американските купувачи вероятно ще се снабдяват с диаманти от страни като Израел, Белгия и Ботсвана, казват представители на индустрията.

Индийските износители на диаманти се опитват да увеличат продажбите за Азия, Европа и Близкия изток, за да компенсират загубите в САЩ, но намирането на нови купувачи на диаманти не е лесно, казват износители.

Промишлеността намалява покупките на необработени диаманти и работи с минимални запаси, за да запази паричния поток, докато по-малките предприятия, които имат по-ограничени ликвидни средства, започнаха да предлагат по-големи отсътпки, за да се задържат на пазара, съобщават износители.

Единственото положително в Индия е вътрешното търсене.

Търсенето на диаманти в Индия, която неотдавна изпревари Китай като втория по големина пазар в света, продължава да бележи ръст, казва Хитеш Шах, партньор в компанията Venus Jewel, която доставя на световни луксозни марки като Tiffany & Co. и Harry Winston.

„Продажбите ни за последните 10-15 дни са се забавили малко, но не чак толкова, защото загубата на американското търсене се компенсира от доброто търсене на индийския пазар“, казва Шах.