Никой не напуска работа и никой не търси нови служители на трудовия пазар в САЩ

По време на пандемията от коронавируса милиони американци напуснаха работата си, което анализатори наричат "Голямото напускане", пише CNBC. Данните на статистиката показват, че 47 млн. са напуснали работата си през 2021 година, а през 2022 година броят им се увеличава до 50 млн.

Малко по-късно беше регистрирано и голямото завръщане на работните места, а сега трудовият пазар в САЩ замръзна - малко хора напускат работата си, малко работодатели уволняват и наемат нови служители, сочат данните.

Преди дни председателят на Федералния резерв Джером Пауъл коментира, че вижда "любопитен баланс" на трудовия пазар, заради което ще е много внимателен на заседанието за лихвата през септември. Състоянието на трудовия пазар е един от ключовите показатели за икономиката, който оценява Фед при решението си за основния лихвен процент. Безработицата в САЩ леко се повиши през юли до 4,2 на сто, но молбите за помощи при безработица все още са малко.

Това положение на трудовия пазар е необичайно за САЩ, казват експертите. Според тях има няколко причини. Една от тях е икономическата несигурност, която обхваща страната в последните месеци. От друга страна обаче след голямото търсене на служители след пандемията вероятно много от служителите са намерили желаната работа, добро заплащане и условия (вероятно хибридна, с повече възможности за работа от дистанция).

Факт е обаче, че дори и в сектори като "Информационни технологии" и разработване на софтуер текучеството е малко.

Работодателите също задържат плановете си за назначаване на нови служители, защото имат опасения от посоката, в която се движи икономиката на страната. Те не освобождават хора, защото още помнят колко трудно беше да намерят служители след пандемията.

Подобно е положението във Великобритания - през второто тримесечие на 2022 година свободните работни места в страната бяха почти 1,3 млн. В периода май - юли 2025 година броят е вече 718 хил., а трудовият пазар се охлажда бързо. Анализите сочат, че британският бизнес също анализира посоката на движение на икономиката и това замразява плановете за нови служители.