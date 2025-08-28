Бюджетът на Полша за 2026 г. подлага на изпитание търпимостта на инвеститорите към дефицити

Правителството на Полша ще представи бюджета си за 2026 г. в четвъртък на фона на нарастващи опасения за влошаване на фискалното положение в страната, подхранено от ръста на разходите за отбрана, пише Bloomberg.

Най-голямата източноевропейска страна в Европейския съюз отбеляза тройно увеличение на фискалния си дефицит за три години, тъй като войната в съседна Украйна принуди страната членка на НАТО да засили военната си мощ. Правителството определи дефицита за тази година на 6,3% от брутния вътрешен продукт, след като многократно ревизираше нагоре целта за 2024 г.

Икономисти се питат дали има поле за фискално затягане. Графика: Bloomberg LP

Досега притежателите на облигации и агенциите за кредитен рейтинг до голяма степен приемаха с разбиране проблемите с дефицита, като се съсредоточаваха върху устойчивата икономика на Полша и силната ѝ позиция по отношение на външното финансиране. Доходността по 10-годишните облигации в местна валута е намаляла с близо 50 базисни пункта тази година.

Въпреки оптимистичните резултати е ясно, че поносимостта на инвеститорите към огромните дефицити не е безкрайна. Премиерът Доналд Туск заяви, че бюджетът се доближава до опасен праг на риск, който не бива да бъде преминаван. Икономисти очакват леко намаляване на бюджетния дефицит през 2026 г.

„Ключовият въпрос е дали ще има фискална консолидация или търпението на пазарите, на Брюксел и на рейтинговите агенции ще бъде подложено на изпитание“, коментира Пьотр Биелски, главен икономист в Santander Bank Polska.

Ако проектът не покаже по-малък дефицит, както прогнозира Биелски, нагласите на инвеститорите може да се влошат. Доходността по 10-годишните полски облигации нарасна до 5,43% в сряда, като разликата със сходните германски бундове се увеличи до 274 базисни пункта, с около 80 базисни пункта по-малко спрямо края на 2024 г.

Разликата в доходността на полските облигаци спрямо германските бундове намалява през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Полша вече има най-големия бюджетен дефицит в ЕС след Румъния и се ангажира да задели 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, което означава, че тя има малко или нулево поле за маневри в бюджета. Кабинетът на Туск отложи плановете за намаляване на данъците и предложи да повиши налозите за банките.

Редица инициативи за политики на Туск бяха блокирани от новия президент на страната, който е подкрепен от опозицията. Това допълнително усложни перспективите за бюджета. Миналата седмица държавният глава наложи вето върху закон, ограничаващ цените на енергията и облекчаващ правилата за инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

„Ние сме на границата и я пазим, за да не я пресечем по отношение на прекомерните нива на дълг и дефицит“, заяви Туск в сряда по време на обсъжданията за публичните финанси с президента Карол Навроцки.

Големите дефицити доведоха до увеличаване на публичния дълг, който се доближава до 55% от брутния вътрешен продукт, според полските счетоводни стандарти. Ако това ниво бъде надминато, ще се стигне до значителни бюджетни ограничения и може да тласне страната към строги икономии за следващите парламентарни избори, които са насрочени за края на 2027 г.