Кампания "Пенсиите в евро" ще популяризира еврото в малките населени места

Събитията се организират от омбудсмана съвместно с НОИ

13:01 | 28.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Омбудсманът и Националният осигурителен институт (НОИ) започват съвместна информационна кампания "Пенсиите в евро", насочена към по-възрастните хора в малките населени места, става ясно от съобщение от офиса на омбудсмана. Предвидени са консултации, в рамките на които хората ще бъдат запознати с новите парични средства,  обменния курс и превалутирането, как да бъдат разпознати фалшиви банкноти и други проблеми, които могат да възникнат в процеса на въвеждане на еврото.

В рамките на събитията ще бъдат раздавани подготвени брошури с образци на евробанкноти и евромонети. Първото събитие ще се проведе в Дупница на 19 септември.

От офиса на Омбудсмана отбелязват, че получават сигнали от по-възрастни хора, които се притесняват от процеса по влизане в еврозоната в началото на следващата година.

Информационни кампании за въвеждането на еврото започнаха и Министерството на финансите и БНБ, които създадоха сайт с отговори на най-честите въпроси и притеснения относно единната европейска валута. От 8 октомври търговците задължително ще трябва да поставят табелки с цените и в левове, и в евро.

След 1 януари 2026 година ще има и един месец гратисен период, в който ще бъдат приемани и левове при разплащания.

Последна актуализация: 13:01 | 28.08.25 г.
