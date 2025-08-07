Ще причинят ли промените в Закона за еврото ценови шок?

Промените в Закона за въвеждане на еврото са изключително вредни и ефектът им върху цените в България ще е в посока нагоре. Заради тези промени цените ще са по-високи, отколкото биха били без него. Това каза пред БНР икономистът и университетски преподавател Георги Ганев. Той е категоричен, че промените в закона директно причиняват ценови шок.

"Не става дума за инфлация, а за ценови шок, еднократен ценови шок върху всички цени заради глупостта на държавата...Реакцията на търговците би била такава, че до октомври да очакваме много по-бързи покачвания на цените, преди да влязат в сила драконовските мерки, предвидени с последните промени в закона, отколкото щеше да има без този закон“, каза Ганев.

Той посочи, че търговците ще искат да се презастраховат, вдигайки цените сега, за да избегнат санкции по-късно.

"След една година, защото законът ще действа година, ще има нов ценов шок....Понеже всеки е склонен да се презастрахова, ще вдигне цените повече, отколкото би ги вдигнал, ако не беше този закон", коментира икономистът.

"Няма пазарна логика в промените в Закона за еврото... Ако цените се качват, това е заради този закон, а не заради друго нещо. Поскъпването е резултат от паниката на пазара“, заяви икономистът.

Публикуването на цени публично, както се предвижда, не е лоша мярка, смята той, защото помага да има конкуренция сред търговците. Ако орежат обаче възможността за промоции, вероятно това ще удари джоба на хората осезаемо, допълни Ганев.

Икономистът коментира и създаденото от правителството държавно дружество "Магазини за хората".

"За 10 млн. лева, колкото е капиталът на тази компания, е невъзможно да се направи дори едно дюкянче. Този капитал ще служи да плати едни заплати за няколко години, докато се закрие, на едни хора, които бяха назначени вчера. Към това изглежда цялата история с този велик "Магазин за хората"", коментира Георги Ганев.