Икономиката на САЩ е нараснала с 3,3% през второто тримесечие – по-силно от първите оценки

През второто тримесечие на годината американската икономика е отбелязала малко по-бърз растеж от първоначално очакваното, благодарение на увеличението на бизнес инвестициите и значителния тласък от търговията, предаде Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ, коригиран спрямо инфлацията, се е увеличил с 3,3% на годишна база, сочи втората оценка на Бюрото за икономически анализи, публикувана в четвъртък. Първоначално бе отчетено увеличение от 3%.

Бизнес инвестициите са нараснали с 5,7% през първото тримесечие. Този резултат е значително над първоначално отчетеното увеличение с 1,9% и отразява корекция в посока нагоре на инвестициите в транспортно оборудване и най-силния ръст при продуктите, свързани с интелектуална собственост, за последните четири години.

Добрите новини от периода април-юни следват свиването през първото тримесечие, което беше първото от 2022 г. насам. Те се дължат най-вече на факта, че компаниите се надпреварваха да внасят стоки преди увеличаването на митата от страна на президента Доналд Тръмп. В перспектива се очаква икономиката на САЩ да нараства с умерени темпове, докато потребителите и предприятията се приспособяват към търговската политика на държавния глава.

Другият основен показател на правителството за икономическата активност – брутният вътрешен доход – се е повишил с 4,8% след ръста от 0,2% през първото тримесечие. Докато БВП измерва разходите за стоки и услуги, БВД измерва доходите, генерирани от производството на същите стоки и услуги, и разходите, направени за това.

Данните от четвъртък включват и цифри за корпоративните печалби, които са се повишили с 1,7% през второто тримесечие, след като през първите три месеца на годината отбелязаха най-резкия си спад от 2020 г. насам. Степента, в която американските компании избират да повишат цените в отговор на митата, вместо да поемат разходите, се превърна в ключов въпрос за икономическите перспективи на САЩ през 2025 г.

На този фон нетният износ е добавил почти 5 процентни пункта към БВП. Основният двигател на икономическия растеж - потребителските разходи – са нараснали с 1,6% на годишна база, в сравнение с първоначалната оценка за 1,4%. През първото тримесечие темпът на разходите беше най-бавният от началото на пандемията от Covid-19.

Окончателни продажби

Тъй като колебанията в търговията и запасите изкривяват общия БВП през тази година, икономистите обръщат по-голямо внимание на окончателните продажби на частни местни купувачи, което е по-тесен показател за потребителското търсене и бизнес инвестициите. Този показател се е повишил с 1,9% за второто тримесечие.

Търговците на дребно от Walmart до Home Depot изразяват оптимизъм относно устойчивостта на американските потребители, въпреки че повишенията на цените, предизвикани от митата, все повече започват да се отразяват на рафтовете в магазините.

Докладът от днес показва, че предпочитаният от Федералния резерв показател за инфлацията – индексът на цените за лично потребление (РСЕ), с изключение на храните и енергоносителите – е нараснал с 2,5% през второто тримесечие, както и в първоначалната прогноза. Данните за РСЕ индекса за юли се очакват в петък и също ще дадат представа за реалните потребителски разходи и ръста на заплатите в началото на третото тримесечие.

Федералният резерв следи дали налозите на Тръмп водят до ускоряване на инфлацията. В изказване миналата седмица на годишната конференция на паричния орган в Джаксън Хоул, Уайоминг, председателят Джером Пауъл заяви, че ефектите от по-високите мита върху цените „вече са ясно видими“. Въпреки това той отвори вратата за понижение на лихвените проценти през септември, като се има предвид по-големият риск от забавяне на пазара на труда.