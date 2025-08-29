Севернокорейската икономика нараства, докато Ким задълбочава връзките с Путин и Си

Икономиката на Северна Корея е отбелязала миналата година най-бързия си растеж от 2016 г. насам, съобщи Южнокорейската централна банка. Това се случва в момент, когато Ким Чен-ун затяга връзките с Москва и търговията с Китай продължава да нараства, пише Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт е отбелязал повишение от 3,7% през 2024 г. спрямо година по-рано благодарение на ръста на тежката промишленост и строителството, като продължава възстановяването, започнало през 2023 г. след три години на свиване, показват данните на Южнокорейската централна банка, публикувани в петък. Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) е оценен на близо 37 трлн. южнокорейски вона (26,7 млрд. долара).

Северна Корея отчита най-силния си ръст от 2016 г. насам. Графика: Bloomberg LP

Тежката и химическата промишленост отново са били водещи в икономическия растеж миналата година, като са отбелязали повишение от 10,7% спрямо година по-рано, съобщава централната банка. Въпреки че в доклада не се уточнява дали тези промишлени отрасли са се занимавали с производство на оръжие, в него се отбелязва увеличение в производството на първични метали, което може да включва желязо, стомана, мед, никел и алуминий.

За ръста в икономиката се съобщава в момент, когато Ким се готви да пътува до Китай на 3 септември, за да присъства на военен парад по повод 80-та годшнина от края на Втората световна война заедно с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. Визитата ще бъде първата му в Пекин от 2019 г. насам, което подчертава задълбочаващото се сближаване на Пхенян с Китай и Русия в момент, когато американският президент Доналд Тръмп отново изрази интерес да се срещне със севернокорейския лидер.

Пекин отнавна е спасително въже за засегнатата от санкции икономика на Северна Корея, като осигурява ключови доставки и пазар за продуктите и материалите на Пхенян. Месечните данни на китайските митници показват, че през 2024 г. вносът от Северна Корея е нараснал двуцифрено в сравнение с предходната година.

Освен това Северна Корея се превърна в ключов поддръжник на войната на Путин в Украйна, според американски и южнокорейски официални представители, които твърдят, че Ким е изпратил артилерия и ракети в допълнение на войски за Москва. Съвместната поява на Ким със Си и Путин ще засили нововъзникващата ос между главните съперници на Вашингтон и ще повиши авторитета му на световната сцена.

Междувременно Ким инвестира значителни средства в оръжейната си програма, като според южнокорейското министерство на отбраната ракетните изпитания са стрували около 1 млрд. долара през 2023 г. Разширяващото се партньорство с Путин му е помогнало да си осигури доставки на гориво и храни, което може би е стабилизирало цените на вътрешния пазар, но също така привлече по-засиленото внимание на Вашингтон и съюзниците.

От години Северна Корея мобилизира IT специалисти, често работещи от чужбина, за да извършват кибератаки срещу банки, предприятия и държавни агенции в Южна Корея и другаде с цел да генерира средства за оръжейните си програми. През февруари ФБР съобщи, че Пхенян е отговорен за кражбата на виртуални активи на стойност около 1,5 млрд. долара от криптоборсата Bybit.

По-рано тази седмица САЩ, Япония и Южна Корея се ангажираха да увеличат усилията да блокират използването от Северна Корея на чуждестранни IT специалисти, като предупредиха, че агентите на Пхенян използват все по-сложни тактики, за да избегнат опасността да бъдат разкрити.

Въпреки очакваното подобрение на икономиката Северна Корея остава бедна страна. Южнокорейската централна банка изчислява, че номиналният брутен национален доход е достигнал 44,4 трлн. вона през 2024 г., което е около 1,7% от размера на южнокорейската икономика. Брутният национален доход на човек от населението е едва 1,72 млн. вона, или около 3,4% от нивото в Южна Корея.

Макар данните на Южнокорейската централна банка да се приемат за най-добрия наличен анализ на икономиката на потайната съседна страна, те се основават на външни оценки и не бива да се сравняват пряко с данните на други страни.